Двоборство. Два українці вдруге поспіль набрали очки на Кубку світу

Два представники України – Олександр Шумбарець і Дмитро Мазурчук – вдруге поспіль набрали очки на Кубку світу з лижного двоборства. Вони посіли 35 та 36 місця відповідно на третьому особистому старті етапу Кубку світу в Руці, який складався з масстарту на 10 км та стрибкової спроби на трампліні.

Шумбарець фінішував у гонці лише 54-м, і зумів здійснити рейд на 19 позицій вверх у стрибку. Мазурчук показав у гонці 28-й результат, і на трампліні відступив на 8 позицій назад. Вчора Мазурчук і Шамбарець посіли 37 та 40 місця відповідно. Це був перший випадок в історії, коли два українські двоборці набрали очки на одному старті Кубку світу.

Перемогу здобув німець Вінценц Гайгер, який випередив норвежця Ярла Магнуса Ріібера та партнера по команді Мануеля Файсста.

Підсумкові результати:

Наступний етап Кубку світу з двоборства відбудеться 7-8 грудня у норвезькому Ліллехаммері.