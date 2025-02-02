Двоборство. Мазурчук вдруге поспіль у очках, Гайгер обіграв Ріібера

Український двоборець Дмитро Мазурчук вдруге поспіль завоював очки на Кубку світу. В останній день багатоденки в австрійському Зеєфельді він знову фінішував 39-м. До залікової зони входять 40 кращих. Інший представник України, Дмитро Мазурчук 44-те місце – останнє серед усіх спортсменів, які дісталися фінішу.

Перемогу в багатоденці здобув німець Вінценц Гайгер, який сьогодні у фінішному спринті випередив лідера загального заліку Кубку світу, норвежця Ярла Магнуса Ріібера. Топ-3 замкнув ще один представник Норвегії, Єнс Лурос Офтебро. Нагадаємо, Ріібер у середу оголосив про завершення кар’єри наприкінці поточного сезону.

Підсумкові результати:

Вчора перемогу на другому етапі багатоденки в Зеєфельді здобув Офтебро.