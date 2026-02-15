Історичне золото Бразилії, драма шведських лижниць, Коцар у фіналі: підсумки Олімпіади за 14 лютого

14 лютого, у восьмий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, було розіграно 8 комплектів нагород. Медальна скарбничка України на екваторі змагань, на жаль, залишається порожньою.

Читайте також : Відео Фото XXV зимові Олімпійські ігри 2026 року: усе найцікавіше про головні спортивні змагання чотириріччя

Перший комплект нагород у День усіх закоханих розігрувався у жіночому фрістайлі, в паралельному могулі. Це був дебют дисципліні на Олімпіадах.

Парний могул – це олімпійська дисципліна фрістайлу, де двоє спортсменів одночасно спускаються по паралельних трасах, вкритих горбами (могулами), виконуючи акробатичні стрибки на трамплінах. На відміну від одиночного могулу, тут головним є швидкість та випередження суперника, хоча судді оцінюють і техніку.

Чемпіонкою стала австралійка Ентоні Джакара, яка в головному фіналі випередила американку Джелін Кауф. Кауф здобула другу для себе срібну медаль на Олімпіаді-2026. Першу вона завоювала в одиночному могулі.

Призерки парного могулу Getty images

Малий фінал, а разом із ним "бронзу" виграла інша американка, Елізабет Лемлі, яка в одиночних змаганнях трьома днями раніше стала олімпійською чемпіонкою.

Фрістайл. Жінки, парний могул

Ентоні Джакара (Австралія) Джелін Кауф (США) Елізабет Лемлі (США)

Справжньою драмою завершилася жіноча лижна естафета. Завадити домінаторкам нинішньої Олімпіади зі збірної Швеції завоювати чергове "золото" могло завадити лише диво. Хоча на диво те, що сталося на другому етапі, геть не було схоже. Скоріше, на жах.

Лідерка гонки, шведка Ебба Андерссон, на важкій через плюсову температуру трасі не втримала рівновагу на спуску і зробила моторошний кульбіт через голову. На щастя, обійшлося без травми, але лижу Андерссон зламала. Довелося кілька десятків секунд пересуватися на одній лижі, доки представники команди не дісталися до місця подій із запасним знаряддям.

Лижниця втратила на цьому приблизно півтори хвилини й у підсумку передала естафету восьмою. Фріда Карлссон і Йонна Сундлінг зуміли вивести Швецію на другу позицію, однак це той випадок, коли срібна медаль вважається невдачею.

Своїм шансом скористалися норвежки, завоювавши золоті медалі з великою перевагою. Третя позиція в активі збірної Фінляндії.

Збірну України в цій гонці представляли Анастасія Нікон, Дарина Мигаль, Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко. Ще на третьому етапі наших лижниць зняли з дистанції як колових.

Лижні гонки. Жінки, естафета 4х7,5 км

Норвегія – 1:15:4.8 Швеція – +50.9 Фінляндія – +1:14.7

Гірськолижник Лукас Бротен приніс Бразилії зокрема й Південній Америці загалом першу медаль зимових Олімпіад. Одразу золоту. Бротен став чемпіоном у гігантському слаломі, в якому він просто розгромив усіх суперників у першій спробі. Втримати перевагу в 0.95 секунди у другій було вже справою техніки.

Без золотих нагород завершив виступи на Олімпіаді-2026 головна зірка сучасних гірських лиж, швейцарець Марко Одерматт. У гіганті він став другим, і хоч в Італії завоював три нагороди (2 срібла та 1 бронза), перед стартом змагань розраховував явно на більше.

Третім став співвітчизник Одерматта Лоїк Мейяр.

Україну в цій гонці представляв один спортсмен, Дмитро Шеп'юк. Він посів 40 місце з 69 гірськолижників, які дісталися фінішу обох спроб.

Гірські лижі. Чоловіки, гігантський слалом

Лукас Бротен (Бразилія) – 2:15.00 Марко Одерматт (Швейцарія) – +0.58 Лоїк Мейяр (Швейцарія) – +1.17

Жіночий біатлонний спринт виграла Марен Кіркейде. Представниця Норвегії ідеально відстрілялася та зуміла на останньому колі дистанції відіграти 9 секунд відставання від француженки Осеан Мішлон.

Лідерці загального заліку Кубку світу Лу Жанмонно не вистачило влучності на вогневих рубежах. З одним промахом на стійці француженка зуміла здобути бронзову медаль.

Вдруге поспіль здивували представниці Болгарії. Якщо в індивідуальній гонці сенсаційну третю позицію посіла Лора Христова, то у спринті четвертою стала Мілена Тодорова. І це з колом штрафу! До слова, Христова фінішувала 11-ю. Збірній Болгарії явно підходить високогір'я Антгольца.

З чотирьох українок, які брали участь у гонці, найвище виявилася Юлія Джима. Досвідчена спортсменка чисто відстрілялася, однак лижний хід після проблем зі здоров'ям на старті сезону залишає бажати кращого.

Юлія Джима biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Олександра Меркушина та Христина Дмитренко, кожна з колом штрафу, посіли відповідно, 42 та 54 місця та кваліфікувалися у завтрашній персьют. Олена Городна з двома промахами та 76 позицією у неділю не виступить.

Біатлон. Жінки, спринт

Марен Кіркейде (Норвегія) (0) – 20:40.8 Осеан Мішлон (Франція) (0) – +3.8 Лу Жанмонно (Франція) (1) – +23.7

Черговий олімпійський рекорд було встановлено у ковзанярському спорті. Американець Джордан Штольц, який три дні тому виграв 1000 м, став чемпіоном і на вдвічі коротшій дистанції. Обидва рази – з рекордами зимових Олімпіад.

Джордан Штольц Getty images

Срібна медаль також вдруге поспіль дісталася нідерландця Еннінгу де Бо. "Бронзу" отримав канадець Лоран Дюбрей. Цікаво, що саме Дюбрей першим побив олімпійський рекорд, але пізніше його результат був двічі перевершений Штольцем та де Бо.

Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1000 м

Джордан Штольц (США) – 33.77 Еннінг де Бо (Нідерланди) – +0.11 Лоран Дюбрей (Канада) – +0.49

Представниця Австрії Жанін Флок виграла жіночі змагання зі скелетону. 36-річна спортсменка взяла участь у своїй третій Олімпіаді, здобула першу медаль – і одразу золоту.

Срібна нагорода в активі скелетоністки з Німеччини Сузанне Крегер, "бронза" – в її співвітчизниці Жаклін Пфайфер.

Скелетон. Жінки

Жанін Флок (Австрія) – 3:49.02 Сузанне Крегер (Німеччина) – +0.30 Жаклін Пфайфер (Німеччина) – +0.44

Свою другу золоту медаль на Олімпіаді-2026 завоював словенський стрибун з трампліна Домен Превц. Після "золота" у змішаному командному турнірі він виборов першу особисту нагороду – на великому трампліні.

Домен Превц Skijumping.pl

Лідерство після першої спроби не зміг втримати японець Рен Нікайдо, у його активі "срібло". Поляк Кацпер Томасяк після бронзової нагороди на нормальному трампілні повторив свій результат і на великому.

Українці Євген Марусяк та Віталій Калініченко у першій спробі показали, відповідно, 41 та 44 результат, тож на цьому припинили боротьбу.

Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін

Домен Превц (Словенія) – 301.8 Рен Нікайдо (Японія) – 295.0 Кацпер Томасяк (Польща) – 291.2

Дворазовим чемпіоном Олімпіади-2026 став нідерландський шорттрекіст Єнс ван'т Ваут, який завоював золоту нагороду на дистанції 1500 метрів. Два дні тому він виграв і "тисячу".

Не зміг захистити свій пекінський титул і став лише другим кореєць Хван Де Хон. Третю позицію посів латвієць Робертс Крузбергс.

Непоганий виступ продемонстрував Олег Гандей. У чвертьфіналі він перебував у групі лідерів, однак його зачепив і збив з ніг нідерландець Фрісо Емонс, якого було дискваліфіковано, а українець автоматично вийшов у півфінал.

Олег Гандей Getty images

У півфіналі Гандей посів 4 місце серед семи спортсменів і потрапив до фіналу В, в якому фінішував останнім і в підсумку став 16-м.

Шорт-трек. Чоловіки, 1500 м

Єнс ван'т Ваут (Нідерланди) – 2:12.219 Хван Де Хон (Корея) – +0.085 Робертс Крузбергс (Латвія) – +0.157

Завершилися змагання в групі В хокейного олімпійського турніру. Попри перемогу 5:3 над словаками, збірна Швеції посіла лише третє місце у квартеті й вимушена буде провести матч 1/8 фіналу.

Команда Словаччини, яка теж набрала 6 очок, стала першою й вийшла у чвертьфінал. Збірна Фінляндії, розтрощивши Італію (11:0) з тим же доробком очікує на завершення боротьби в інших групах і сподівається стати найкращою з команд, що посядуть другі місця, і напряму потрапити у чвертьфінал.

У групі С Латвія несподівано обіграла Німеччину з рахунком 4:3.

Катерина Коцар вийшла у фінал в бігейрі

Фрістайлістка Катерина Коцар принесла перший фінал Олімпіад в історії України в бігейрі. У перших двох спробах вона набрала в сумі 155.50 бала, після чого вирішила ризикнути. Складний третій стрибок у 25-річної спортсменки не вийшов, вона впала, однак набраної суми вистачило для 11 місця.

У фінал вийшли топ-12 фрістайлісток. Відбудеться він 16 лютого о 20:30 за київським часом.

Після третього стрибка Коцар продемонструвала на камеру рукавичку з написом англійською "Свободу пам'яті" на підтримку дискваліфікованого українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Катерина Коцар Скріншот із трансляції

Головний приємний сюрприз очікував на Катерину після завершення кваліфікації в бігейрі. Спортсменці зробили пропозицію руки та серця.

Суспільне спорт

Медальний залік

Восьмий день Олімпіади став успішним для команди Норвегії. На екваторі змагань вона вже має 10 золотих нагород і впевнено лідирує, маючи ще 3 срібні та 7 бронзових медалей.

На другій позиції продовжують перебувати італійці (6-3-9), треті американці (5-8-4).

15 лютого, у дев'ятий день Олімпійських ігор, буде розіграно 9 комплектів нагород.