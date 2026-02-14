Флок здобула "золото" у жіночому скелетоні на Олімпійських іграх-2026

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Мілані завершилися змагання з жіночого скелетону. За підсумками чотирьох заїздів визначилася володарка золотої медалі.

Олімпійською чемпіонкою стала представниця Австрії Жанін Флок. За сумою чотирьох спусків вона показала час 3:49.02.

Для 36-річної спортсменки це вже треті Олімпійські ігри (раніше вона здобувала 9-те місце в Сочі-2014 та 4-те – у Пхьончхані-2018). Вона є триразовою володаркою Кубку світу та чотириразовою чемпіонкою Європи.

Срібну нагороду здобула скелетоністка з Німеччини Сузанне Крегер, яка поступилася лідерці 0.30 секунди. Бронзова медаль дісталася ще одній представниці Німеччини Жаклін Пфайфер, підсумковий результат якої склав 3:49.46 (+0.44).

Підсумкові результати:

Україна в цій дисципліні представлена не була. Основна увага українських вболівальників була прикута до дискваліфікації Владислава Гераскевича, який через санкції МОК не зміг взяти участь у змаганнях.

Нагадаємо, 9 лютого МОК заборонив Владиславу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".

13 лютого, CAS відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.