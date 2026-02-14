Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Подвійне свято: Коцар, вийшовши у фінал Олімпіади-2026, отримала пропозицію руки і серця

Микола Літвінов — 14 лютого 2026, 23:30
Катерина Коцар
Instagram

Українська фристайлістка Катерина Коцар після того, як завершила кваліфікаційні виступи у дисципліні бігейр, отримала пропозицію руки і серця прямо на Олімпійських іграх-2026.

Суспільне Спорт

Нагадаємо, Коцар, яка прибула на Ігри у статусі срібної призерки етапу Кубку світу, вийшла у фінал Олімпійських ігор 2026 у дисципліні бігейр. Коцар набрала 155,5 бала та стала 11-ю у кваліфікації, забравши передостанню перепустку до фіналу.

Для України це буде перший в історії фінал Олімпійських ігор у бігейрі.

Зазначимо, що після третього стрибка залишила "послання" МОК, показавши рукавичку з написом "Свободу пам'яті" англійською мовою. Таким чином вона підтримала дискваліфікованого українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Фінал жіночого бігейру відбудеться у понеділок, 16 лютого. Початок о 20:30 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

