Найвеличніший Клебо, італійські королеви Віттоцці та Бріньоне: підсумки Олімпіади за 15 лютого

15 лютого, у дев'ятий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, було розіграно 9 комплектів нагород. Українці, як і раніше, залишаються без медалей.

У цьому щоденнику Олімпіади відійдемо від традиції хронологічного висвітлення медальних стартів. Адже сталася непересічна річ.

Норвезький лижник Йоханнес Клебо побив рекорд, який довгі роки вважався "вічним". Нікому раніше не вдавалося здобути на зимових Іграх сумарно більше восьми золотих нагород. 15 лютого 2026 року Клебо завоював свою дев'яту медаль найвищого гатунку, випередивши своїх співвітчизників Бйорна Делі, Маріт Бйорген та Уле Ейнара Бйорндалена.

Йоханнес Клебо Getty images

Йоханнесу лише 29 років, і вже на нинішній Олімпіаді він має цілком непогані шанси збільшити свої здобутки до 11 золотих медалей, якщо виграє командний спринт вільним стилем та 50-кілометровий марафон. На літніх Іграх рекорд належить легендарному плавцю зі США Майклу Фелпсу – 23 найвищі нагороди. Ось цей рекорд дійсно схожий на "вічний".

Клебо у складі збірної Норвегії, разом із Емілем Іверсеном, Мартіном Льовстрьомом Ньєнгетом та Айнаром Хедегартом став переможцем чоловічої естафети. Другу позицію посіла команда Франції, третя – Італія.

Лижні гонки. Чоловіки, естафета 4х7,5 км

Норвегія – 1:04:24.5 Франція – +22.2 Італія – +47.9

У чоловічій біатлонній гонці переслідування, як і в спринті, француз Емільєн Жаклен був дуже близьким до перемоги. Перед останнім вогневим рубежем він вигравав пів хвилини у найближчих переслідувачів, однак, традиційно для себе зробивши ставку на швидкострільність, заробив два штрафні кола.

Швед Мартін Понсілуома, козирем якого традиційно є лижний хід, а не влучна стрільба, став одним з найкращих снайперів гонки, відстрілявся чисто та здобув неочікувану для багатьох перемогу. Срібним призером став норвежець Стурла Легрейд. Йому вдалося на останньому колі траси випередити Жаклена.

Мартін Понсілуома Getty images

Француз отримав єдину бронзову медаль у двох гонках, де був дуже близьким до "золота".

Україну в персьюті представляли Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. Обом нашим біатлоністам вдалося, стартуючи за результатами спринта у третьому десятку спортсменів, фінішувати в топ-20. Мандзин з трьома промахами посів 16 позицію, Підручний з двома хибами на стрільбі замкнув двадцятку найсильніших.

І Мандзину, і Підручному вдалося кваліфікуватися до масстарту за квотою найкращих біатлоністів на Олімпіаді серед тих, хто не здобував нагород на Іграх та не входить до топ-15 загального заліку Кубку світу. Чоловічий масстарт відбудеться 20 лютого.

Біатлон. Чоловіки, гонка переслідування

Мартін Понсілуома (Швеція) (1) – 31:11.9 Стурла Легрейд (Норвегія) (2) – +20.6 Емільєн Жаклен (Франція) (3) – +29.7

Розв'язка жіночого персьюту трохи нагадували події в чоловічій гонці. Норвежка Марен Кіркейде, переможниця спринту, підійшла до вирішального вогневого рубежу з комфортною перевагою над італійкою Лізою Віттоцці. І настріляла два кола штрафу.

Віттоцці зразково пройшла всі чотири стрільби й принесла збірній Італії перше в її історії біатлонне "золото" на Олімпіадах. Раніше в апеннінської команди буле лише одне "срібло" та 6 "бронз".

Кіркейде стала другою, а третьою фінішувала представниця Фінляндії Суві Мінккінен.

Марен Кіркейде, Ліза Віттоцці та Суві Мінккінен (зліва направо) Olympics.com

У гонці брали участь троє українок, однак вони виступили відверто провально. Жодна з наших біатлоністок не продемонструвала високої швидкості та не схибила на стрільбі менше трьох разів. Юлія Джима стала 43-ю з трьома промахами, Христина Дмитренко - 45-та (3), Олександра Меркушина - 48-ма (5).

Відповідно, ніхто з українок не пробився до масстарту і вперше в історії Україна не буде представлена у цьому виді жіночої біатлонної програми на Олімпіадах.

Біатлон. Жінки, гонка переслідування

Ліза Віттоцці (Італія) (0) – 30:11.8 Марен Кіркейде (Норвегія) (3) – +28.8 Суві Мінккінен (Фінляндія) (0) – +34.3

Своє друге "золото" на домашніх Іграх здобула італійка Федеріка Бріньоне. Після перемоги в супергігантському слаломі вона виграла й гігант, зробивши вагомий заділ у першій спробі. Бріньоне стала першою жінкою в історії, яка на одній Олімпіаді виграла і гігант, і супергігант. У чоловіків таке досягнення підкорялося німцеві Маркусу Вассмаєру в 1994 році та австрійцеві Германну Маєру в 1998-м.

Після чемпіонства Бріньоне у збірної Італії стало 8 золотих олімпійських нагород. Це рекорд апеннінської команди, раніше більше семи медалей найвищого гатунку на головних зимових стартах чотириріччя їй взяти не вдавалося. А попереду ще тиждень змагань.

Федеріка Бріньоне Getty images

Друге місце між собою розділили шведка Сара Гектор та норвежка Теа Луїза Стьєрнесунд.

Україну в гіганті представляла Анастасія Шепіленко, яка в підсумку посіла 39 місце.

Гірські лижі. Жінки, гігантський слалом

Федеріка Бріньоне (Італія) – 2:13.50 Сара Гектор (Швеція) та Теа Луїза Стьєрнесунд (Норвегія) – +0.62

Чемпіоном у чоловічому парному могулі став канадець Мікаель Кінгсбері. У головному фіналі він переміг японця Ікуму Хорісіму, який став срібним призером. Зазначимо, що в одиночному могулі на Олімпіаді-2026 Кінгсбері став другим, а Хорісіма – третім.

Мікаель Кінгсбері Getty images

Бронзову нагороду, перемігши у малому фіналі ще одного японця, Такуя Сімакаву, виборов австралієць Метт Грехем.

Фрістайл. Чоловіки, парний могул

Мікаель Кінгсбері (Канада) Ікума Хорісіма (Японія) Метт Грехем (Австралія)

Володарями першої золотої медалі у сноубордкросі для Великої Британії стала пара у складі Х'ю Найтінгейла та Шарлотти Бенкс.

Шарлотта Бенкс Getty images

Другу позицію посіли італійці, які повторили своє досягнення чотирирічної давнини. Бронзовими призерами стали спортсмени Франції.

Сноуборд. Змішані команди, крос

Велика Британія Італія Франція

Черговий олімпійський рекорд встановлено на ковзанярському стадіоні Мілана. Чинна володарка світового рекорду нідерландка Фемке Кок із великою перевагою виграла дистанцію 500 метрів у жінок. Срібну медаль завоювала її співвітчизниця Ютта Лердам. На вдвічі довшій дистанції ці спортсменки також посіли дві перші сходинки, однак у зворотному порядку.

Третьою, як і на 500-метрівці, стала японка Міхо Такагі.

Ковзанярський спорт. Жінки, 1000 м

Фемке Кок (Нідерланди) – 36.49 (ОР) Ютта Лердам (Нідерланди) – +0.66 Міхо Такагі (Японія) – +0.78

День 15 лютого став вдалим для олімпійської збірної Великої Британії. У неділю команда завоювала дві золоті нагороди, вдвічі більше, ніж за попередні 8 днів змагань. У командному міксті зі скелетону чемпіонами стала пара Табіта Стокер/Метт Вестон, які встановили рекорд траси. Вестон двома днями раніше переміг у чоловічих змаганнях зі скелетону.

Метт Вестон Getty images

Срібну та бронзову нагороди здобули представники двох німецьких дуетів. Срібло в активі Сюзанни Крегер та Акселя Юнга, бронзу отримали Жаклін Пфайфер та Крістофер Гротхер.

Скелетон. Мікст

Велика Британія – 1:59.36 Німеччина-1 – +0.17 Німеччина-2 – +0.18

Головна фаворитка у жіночих стрибках з трампліна, словенка Ніка Превц, залишилася без "золота" на великому трампліні. Представниця Норвегії Анна Одін Стрьом здобула другу перемогу. 7 лютого вона стала чемпіонкою на нормальному трампліні й повторила своє досягнення на великому.

Анна Одін Стрьом Getty images

Другою стала партнерка Стрьом по команді Айрін Марія Квандал, а Превц задовольнилася бронзовою медаллю. Зазначимо, що навіть її могло не бути, адже після першої спроби Ніка йшла п'ятою. Таким чином, зіркова словенка зібрала в Італії повний комплект нагород, адже здобула ще золото у змішаному командному турнірі.

Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін

Анна Одін Стрьом (Норвегія) – 284.8 Айрін Марія Квандал (Норвегія) – 282.7 Ніка Превц (Словенія) – 271.5

У чоловічому хокейному турнірі визначився другий учасник чвертьфіналу, тепер від групи А. Ним прогнозовано стала збірна Канади, яка не залишила каменя на камені від Франції – 10:2. Команда Швейцарії завдяки шайбі Діна Кукана в овертаймі здолала Чехію з рахунком 4:3. Ці дві збірні разом із Францією зіграють у матчах 1/8 фіналу.

Медальний залік

Збірна Норвегії з 12 золотими нагородами продовжує впевнено лідирувати у неофіційному медальному заліку. Скандинави мають ще 7 срібних та 7 бронзових медалей. Італія продовжує перебувати на другій позиції (8-4-10), треті американці (5-8-4).

16 лютого, у десятий день Олімпійських ігор, буде розіграно 6 комплектів нагород. За один із них у фіналі змагань з бігейру у фрістайлі боротиметься киянка Катерина Коцар. Початок фінального раунду о 20:30 за київським часом.