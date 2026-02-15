Українська правда
Велика Британія вперше виграла олімпійське золото в міксті зі сноубордкросу

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 16:01
Шарлотта Бенкс
У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх 2026 відбувся розіграш нагород у сноубордкросі серед змішаних команд. Володарями золотої медалі стала пара з Великої Британії.

У великому фіналі за участю чотирьох команд найшвидшим був дует у складі Х'ю Найтінгейла та Шарлотти Бенкс. Британські сноубордисти випередили представників Італії, яким вдруге в історії дісталася срібна медаль. Бронзовими призерами Олімпіади-2026 стали спортсмени з Франції.

Олімпійські Ігри-2026 Сноубордкрос, мікст

  • 1. 🥇 Велика Британія (Х'ю Найтінгейл, Шарлотта Бенкс)
  • 2. 🥈 Італія (Мікела Мойолі, Лоренцо Соммарива)
  • 3. 🥉 Франція (Лоан Боззоло, Леа Каста)
  • 4. Австралія (Адам Ламберт, Джозі Бафф)

На Олімпійських іграх 2022 року вперше був розіграний комплект нагород серед змішаних команд. Першими чемпіонами стали американці Нік Баумґартнер і Ліндсі Джекобелліс. Джакобелліс завершила кар'єру, а Баумгартнер змагався на Іграх-2026 у парі з Фей Телен та вибув з боротьби на стадії чвертьфіналу. У Пекіні-2022 "срібло" і "бронза" здобули Італія та Франція відповідно.

Нагадаємо, що олімпійським чемпіоном зі сноубордкросу серед чоловіків став Алессандро Хеммерле з Австрії, а серед жінок золоту медаль виграла австралійка Джозі Бафф.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Із повним розкладом Олімпіади у Мілані та Кортіні можна ознайомитись за посиланням.

