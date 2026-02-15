Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Фемке Кок з олімпійським рекордом виграла "золото" Олімпіади-2026

Микола Літвінов — 15 лютого 2026, 18:47
Фемке Кок з олімпійським рекордом виграла золото Олімпіади-2026

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх-2026 у Мілані розіграли медалі у жіночому ковзанярському спорті на дистанції 500 метрів.

Олімпійською чемпіонкою стала представниця Нідерландів Фемке Кок. Вона подолала спринтерську дистанцію з найкращим часом – 36.49 секунди – це новий олімпійський рекорд у цій дисципліні. Тепер у її активі дві медалі цих Ігор, адже раніше вона вже підіймалася на другу сходинку п'єдесталу на дистанції 1000 метрів.

Зауважимо, що світовий рекорд на цій дистанції також належить Кок.

Срібну нагороду виборола ще одна ковзанярка з Нідерландів Ютта Леердам, яка показала результат 37.15 секунди. Бронзова медаль дісталася представниці Японії Міхо Такаґі з часом 37.27 секунди.

Підсумкові результати:

Україна в цій олімпійській дисципліні представлена не була.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

