CAS відхилив позов Гераскевича, Клебо повторив "вічний" рекорд: підсумки Олімпіади за 13 лютого

Розповідь про сьомий день Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, на жаль, знову доводиться розпочинати не з чисто спортивних подій.

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.

"Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК", – розповів генеральний секретар CAS Меттью Рід.

Таким чином, офіційно визнано законною ситуацію, коли спортсмен може користуватися спортивним одягом із певною символікою, конкретно у випадку Гераскевича – фотографіями загиблих спортсменів на шоломі – на олімпійських тренуваннях, міксзоні, пресконференціях, однак виступити на змаганні в ньому не має права.

Не шукайте логіки у МОК та CAS, коротше кажучи.

Що ж до безпосередньо Олімпіади, то 13 лютого норвежець Йоханнес Клебо здобув свою третю перемогу на поточних Іграх, вигравши 10-кілометрову дистанцію вільним стилем.

Сумарно це вже восьме олімпійське "золото" 29-річного Клебо у кар'єрі, і за цим показником він тепер ділить рекорд зимових Олімпіад зі своїми легендарними земляками Бйорном Делі, Маріт Бйорген та Уле Ейнаром Бйорндаленом. Відверто кажучи, небагато сумнівів, що найближчими днями Йоханнес стане одноосібним лідером.

Йоханнес Клебо Getty images

Своє друге "срібло" в Італії здобув француз Матес Делож, бронзова нагорода на рахунку ще одного норвежця, ексбіатлоніста Айнара Хедегарта. Хедегарт лідирував на першій половині дистанції, однак у підсумку втримати свій власний темп не зумів.

Двоє українців, Дмитро Драгун та Олександр Лісогор, посіли, відповідно, 61 і 72 місця зі 110 учасників гонки.

Лижні гонки. Чоловіки, роздільний старт, 10 км, вільний стиль

Йоханнес Клебо (Норвегія) – 20:36.2 Матес Делож (Франція) – +4.9 Айнар Хедегарт (Норвегія) – +14.0

Австралійка Джозі Бафф перемогла у жіночому сноуборд-кросі. У фінальному заїзді вона випередила двох олімпійських чемпіонок у цій дисципліні. Срібна призерка, чешка Єва Адамчикова, вигравала Олімпіаду-2014, а володарка "бронзи" італійка Мікела Мойолі ставала найкращою у 2018 році.

Джозі Бафф Getty images

Сама Бафф вдруге взяла участь у головних стартах чотириріччя. У Пекіні австралійка посіла лише 18 місце.

Сноуборд. Жінки, крос

Джозі Бафф (Австралія) Єва Адамчикова (Чехія) Мікела Мойолі (Італія)

Чоловічий біатлонний спринт подарував уболівальникам яскраву й несподівану розв'язку. Після стрільби стоячи лідирував француз Емільєн Жаклен із перевагою над головними конкурентами від 7 до 20 секунд. І в підсумку він залишився без олімпійської медалі, фінішувавши четвертим!

Завдяки високій швидкості на дистанції перемогу здобув співвітчизник Емільєна Кантен Фійон Має, який став чотириразовим олімпійським чемпіоном. Дві з цих звитяг він здобув саме в Антгольц-Антерсельві, де відбуваються змагання "стріляючих лижників" на Олімпіаді-2026.

Кантен Фійон Має Getty images

Срібну медаль виборов норвежець Ветле-Шостад Крістіансен, третім став його спввітчизник Стурла Легрейд. Усі призери жодного разу не схибили на вогневих рубежах.

Серед українців найкращий результат продемонстрував Віталій Мандзин. Із двома промахами він став 24-м. Капітан збірної Дмитро Підручний не закрив три мішені й посів 27 сходинку. Ці двоє спортсменів відібралися у гонку переслідування, яка відбудеться 15 лютого.

Не кваліфікувались у персьют, тобто, не потрапили до топ-60 за підсумками спринту, Богдан Борковський (63 позиція з двома промахами) та Антон Дудченко (88 місце, три неточні постріли).

Біатлон. Чоловіки, спринт

Кантен Фійон Має (Франція) (0) – 22:53.1 Ветле-Шостад Крістіансен (Норвегія) (0) – +13.7 Стурла Легрейд (Норвегія) (0) – +15.9

19-річний чех Методій Їлек із великою перевагою виграв змагання ковзанярів на 10000 метрів. На вдвічі коротшій дистанції 8 лютого молодий спортсмен в Італії вже здобув олімпійське "срібло".

Методій Їлек Getty images

Другу позицію посів ексросіянин Владімір Семирунний, який залишив країну-агресорку на початку її повномасштабного вторгнення в Україну й у 2025 році отримав громадянство Польщі. Нідерландець Йорріт Бергсма, чемпіон Сочі-2014, став бронзовим призером.

Ковзанярський спорт. Чоловіки, 10000 м

Методій Їлек (Чехія) – 12:33.43 Владімір Семирунний (Польща) – +5.65 Йорріт Бергсма (Нідерланди) – +7.05

Чоловічі змагання з хафпайпу виграв японець Юто Тоцука, здобувши дебютну для себе олімпійську медаль у кар'єрі. Другим став титулований австралієць Скотті Джеймс, в активі якого є "бронза" Пхьончхана-2018 та "срібло" Пекіна-2022.

Третю позицію посів ще один японець, Рюсеї Ямада.

Сноуборд. Чоловіки, хафпайп

Юто Тоцука (Японія) – 95.00 Скотті Джеймс (Австралія) – 93.50 Рюсеї Ямада (Японія) – 92.00

За відсутності Владислава Гераскевича серед скелетоністів безроздільно панував британець Метт Вестон. Чинний чемпіон Європи та світу став найкращим в усіх чотирьох спробах, неодмінно оновлюючи рекорд траси.

Метт Вестон Getty images

Ще дві медалі відправилися до Німеччини. "Срібло" завоював Аксель Юнг, "бронзу" отримав Крістофер Гротхер.

Скелетон. Чоловіки

Метт Вестон (Велика Британія) – 3:43.33 Аксель Юнг (Німеччина) – +0.88 Крістофер Гротхер (Німеччина) – +1.07

Лідер після короткої програми, головний фаворит серед фігуристів, олімпійський чемпіон-2026 у командних змаганнях у складі збірної США Ілья Малінін провалив довільну програму й посів у підсумку лише восьме місце.

А чемпіоном сенсаційно став 21-річний представник Казахстану Міхаїл Шайдоров, який після першого дня йшов лише п'ятим. Вдалий виступ у довільній програмі плюс помилки конкурентів привели його на верхню сходинку п'єдесталу пошани.

Друге та третє місця посіли японські фігуристи, відповідно, Юма Кагіяма та Шун Сато.

Українець Кирило Марсак, який добре відкатав коротку програму, посідаючи пілся неї 11 позицію, на жаль, не зумів впоратися з хвилюванням і в підсумку став лише 19-м. Після виступу Марсак поскаржився на психологічний тиск через негативний інформаційний фон навколо дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича.

Кирило Марсак Getty images

Фігурне катання. Чоловіки

Міхаїл Шайдоров (Казахстан) – 291.58 Юма Кагіяма (Японія) – 280.06 Шун Сато (Японія) – 274.90

У хокейному турнірі чинні чемпіони Олімпійських ігор фіни після сенсаційної поразки від словаків, частково реабілітувалися перемогою над принциповим суперником, збірною Швеції, з рахунком 4:1.

В інших зустрічах перемагали фаворити. Словаччина здолала Італію (3:2), Чехія розібралася з Францією (6:3), а Канада завдяки трьом очкам Макдевіда та Маккіннона не мала проблем зі Швейцарією (5:1).

Медальний залік

У неофіційному медальному заліку Норвегія продовжує утримувати лідерство, маючи 8 золотих, 3 срібні та 7 бронзових нагород.

За загальною кількістю медалей норвежців наздогнали італійці, однак господарі Олімпіади мають на два "золота" менше (6-3-9). Третю позицію посідає збірна США (4-7-3).

14 лютого, у восьмий день Олімпійських ігор, буде розіграно 8 комплектів нагород.