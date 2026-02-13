Хто стоїть за рішенням дискваліфікувати Гераскевича на Олімпійських іграх 2026

Весь світ облетіло фото, на якому батько Владислава Гераскевича не стримав емоцій, коли дізнався про дискваліфікацію сина на Олімпійських іграх 2026. Новина про відсторонення українця розійшлася чи не на всі топові світові ЗМІ: The New York Times, ESPN, CNN й інші.

Ми бачили реакцію українських діячів та президента, спортсменів та футбольних клубів, українських спортивних і не тільки організацій. Підтримку виказували навіть іноземні олімпійці, наприклад, ось слова латвійських санкарів.

У цьому матеріалі пояснюємо, хто і як ухвалював рішення щодо дискваліфікації Гераскевича. Адже тут не все так просто: МОК хоч і заборонив Владиславу використовувати шолом, але "прикрився" саме рішенням іншої організації.

Хто дискваліфікував Гераскевича

Офіційно – IBSF (Міжнародна федерація бобслею та скелетону). Саме ця організація ухвалила рішення щодо відсторонення Владислава від змагань, прямо перед стартом першого заїзду в скелетоні.

Аргументація – дивна. Мовляв, "шолом пам'яті", на якому зображені українські атлети, які загинули через російську агресію, порушує статтю 50 олімпійських правил. Якщо цікаво, вона виглядає ось так:

"Жоден вид демонстрацій або політичної, релігійної чи расової пропаганди не допускається на будь-яких олімпійських об'єктах, місцях проведення змагань або в інших зонах".

Очевидно, що у випадку Гераскевича мають на увазі про "політичну пропаганду". На думку IBSF зображень загиблих спортсменів було достатньо, щоб ухвалити скандальне рішення.

Українська сторона ж абсолютно не згодна та пішла в суд, де вже пройшло слухання. На жаль, CAS відхилив позов Гераскевича.

"Шолом пам'яті" Владислава Гераскевича Getty images

Але цей текст про інше.

З офіційних розпоряджень IBSF стає зрозуміло, що до дискваліфікації доклали руку Крістоф Ланген та Крістіан Сенге – члени федерації, які перевіряли обладнання українця. І саме вони повідомили МОК, що "шолом пам'яті" не відповідає вимогам.

Але офіційно остаточне рішення щодо недопуску Гераскевича до старту ухвалювало журі олімпійських змагань зі скелетону (у складі є президент та 2 члени – технічні делегати).

Кожен член журі має один голос, і для ухвалення рішення не потрібна одноголосність – достатньо більшості. На жаль, імен членів журі у відкритому доступі немає, а сам документ підписаний президентом журі IBSF.

Це якщо офіційно.

Роль МОК у дискваліфікації Гераскевича

Проте ситуація виглядає зовсім по-іншому, якщо дивитися більш поглиблено. Суха хронологія подій:

9 лютого. Гераскевич вийшов на перше тренування у "шоломі пам'яті". IBSF повідомила МОК про цей інцидент.

9 лютого. Представники МОК зустрілися з тренером Гераскевича та заступником керівника місії НОК України, щоб пояснити, що шолом не відповідає вимогам.

10 лютого. МОК у листі повідомив самого спортсмена, що шолом не відповідає вимогам та запропонував натомість вдягнути чорну пов'язку.

10 лютого. Гераскевич на пресконференції заявив , що продовжуватиме використовувати шолом на змаганнях.

11 лютого. У другому листі до Владислава МОК повідомив, що йому не дозволять змагатися в цьому шоломі.

11 лютого. Під час технічної перевірки спорядження, яку провів IBSF, Владислав письмово підтвердив свій намір одягнути шолом.

12 лютого. Напередодні старту змагань Гераскевич зустрівся з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, в розмові з якою повторив свою позицію. Після цього українця дискваліфікували

Вам не здається, що забагато Міжнародного олімпійського комітету, як для рішення від IBSF? Федерація лише проінформувала та перевірила спорядження. Всі розмови з українцем, зокрема фінальну, проводили представники МОК.

До того ж, у своїй заяві сам IBSF під час аргументації рішення неодноразово посилається на МОК, наприклад тут:

"МОК та IBSF визнали намір виступати у такому шоломі під час змагань таким, що не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо самовираження спортсменів на Іграх-2026, і повідомили про це спортсмена", – йдеться в заяві.

Важливий момент, оскільки Олімпійська Хартія стоїть вище за регламент федерації, МОК має вплив на журі та може вимагати дискваліфікації. І навіть якби IBSF не відсторонив Гераскевича, це міг би зробити олімпійський комітет.

Владислав Гераскевич Getty images

Так, формально рішення ухвалило журі IBSF, але з огляду на всю хронологію подій, логічно припустити, що в IBSF – виключно виконавець, а головну роль у дискваліфікації зіграв саме Міжнародний олімпійський комітет.

Хоч пізніше президентка організації і заявляла, що хотіла, аби Гераскевич виступив. Проте якщо "ніхто не має питань до меседжу", то чому тоді його заблокували?

"Гадала, це буде досить важливо: прийти сюди та поговорити з ним віч-на-віч. Ніхто, особливо я, не мають питань щодо самого меседжу, він потужний – це меседж пам'яті. Шкода, що у нас не вийшло знайти рішення. Я дуже хотіла, щоб він виступив. Це емоційний ранок. Проте справа у правилах та вимогах, які стосуються цього кейсу. Ми маємо зберігати безпечне середовище для всіх. Сумно, що це означає, що жодних меседжів не дозволяється", – сказала Ковентрі.

…

Насправді, МОК важко назвати нейтральним щодо війни, але діє організація не в інтересах України. Останні кілька місяців Росія масово повертаються в міжнародний спорт, зокрема, через МОК.

Саме ця організація наприкінці 2025 року допустила юнаків з Росії та Білорусі до Юнацьких Олімпійських ігор під власними прапорами. Ще й опублікувала рекомендацію для міжнародних федерацій зробити те саме на власних турнірах. І понеслося…

Чи можна було очікувати, що буде по іншому? Відповідь очевидна. Але ця ситуація чудово показала, що собою являє Міжнародний олімпійський комітет.