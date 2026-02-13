Австралійка Бафф виграла золото у сноубордкросі, випередивши двох олімпійських чемпіонок

У п'ятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх 2026 відбувся розіграш нагород у сноубордкросі серед жінок. Володаркою золотої медалі стала Джозі Бафф.

У великому фіналі чотирьох австралійка була найшвидшою. Сноубордистка випередила олімпійську чемпіонку-2014 Єву Адамчикову, якій дісталася срібна медаль. Бронзовою призеркою Олімпіади-2026 стала італійка Мікела Мойолі, яка вигравала золото у сноубордкросі на Іграх-2018.

Олімпійські Ігри-2026. Сноубордкрос, жінки

1. 🥇 Джозі Бафф (Австралія)

2. 🥈 Єва Адамчикова (Чехія)

3. 🥉 Мікела Мойолі (Італія)

4. Ноемі Відмер (Швейцарія)

Зазначимо, що Джозі Бафф вдруге взяла участь в Олімпіаді. У Пекіні-2022 австралійка посіла 18-те місце у сноубордкросі. На рахунку 23-річної спортсменки перемога на Юнацьких олімпійських іграх 2020, а також срібло на чемпіонаті світу-2023.

На минулих Олімпійських іграх золоту медаль у сноубордингу завоювала знаменита Ліндсі Джекобелліс, яка вже завершила спортивну кар'єру. 15 липня 2025 року найтитулованіша спортсменка зі сноубордкросу народила доньку.

Сноубордкрос – це видовищна та дуже динамічна дисципліна сноубордингу, у якій одночасно стартують кілька спортсменів (зазвичай четверо). Вони змагаються на швидкісній трасі зі спеціально створеними елементами – трамплінами, хвилями, контрнахилами та воротами. Перемогу здобуває той, хто першим перетне фінішну лінію.

Напередодні олімпійською чемпіонкою у хафпайпі стала кореянка Гоан Чой, а японка Кокомо Мурасе здобула золото у бігейрі.