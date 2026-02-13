Українська правда
Марсак впав під час виступу на Олімпіаді-2026: він поскаржився на тиск через дискваліфікацію Гераскевича

Микола Літвінов — 13 лютого 2026, 23:48
Кирило Марсак
Getty Images

Єдиний представник України у фігурному катанні на Олімпіаді-2026 Кирило Марсак припустився помилки під час виконання довільної програми. 21-річний спортсмен не зміг відкатати виступ чисто і впав на лід.

Судді оцінили довільну програму українця у 137.28 бала. За сумою двох виступів Марсак набрав 224.17 бала та опустився у фінальному протоколі за межі топ-15.

У коментарі для "Суспільне Спорт" Марсак назвав цей прокат "найгіршим у сезоні". Він зазначив, що не зміг зібратися ментально через негативний інформаційний фон навколо дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича.

"Це був найгірший прокат у сезоні. Дуже сумно. Технічно програма не склалася повністю. Не вдалося зібратися ментально насправді, дуже багато поганих новин було цього тижня: з Владиславом Гераскевичем, на жаль, що його дискваліфікували зі змагань, з його відстороненням і забиранням акредитації.

На мене був тиск, що ми катаємо один за одним з "нейтральним" атлетом цим. Це було важко. Ми не впоралися. Але ми падаємо, щоб потім вставати; робимо помилки, щоб на них вчитися".

Зазначимо, що поточний сезон став для Марсака одним із найуспішніших у кар'єрі. Його виступ на чемпіонаті Європи завершився історичним для України результатом – восьмим місцем, найкращим показником за останні 26 років.

Нещодавно Кирило в коментарі Чемпіону розповів, що отримав величезну кількість негативних повідомлень і коментарів у своїх соціальних мережах від росіян.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді-2026 розіграли медалі у танцях на льоду, де "золото" здобули французи Фурньє-Бодрі та Сізерон.

