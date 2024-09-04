10 медалей і 4 золота. Підсумки виступу українських спортсменів 3 вересня на Паралімпіаді-2024

3 вересня, у шостий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 50 комплектів медалей у 13 видах спорту. В активі українських спортсменів 10 нагород.

У бігу на 400 метрів серед представниць класу Т20 27-річна українка Юлія Шуляр здобула золото, встановивши особистий часовий рекорд. Шуляр вперше в кар'єрі стала паралімпійською чемпіонкою. Три роки тому в Токіо вона здобула срібло в даній дисципліні.

Максим Коваль та Олександр Яровий принесли Україні дві медалі у штовханні ядра. Золоту нагороду здобув Яровий, який двічі побив світовий рекорд. Спочатку він показав результат 17,60 метра, а вже у наступній спробі покращив його до 17,61 м, що є новим світовим рекордом. Коваль, якому належав попередній світовий рекорд 17,57 м, штовхнув ядро на 16,99 метра та здобув бронзу.

Олександр Яровий Getty Images

Легкоатлетка Наталія Кобзар стала паралімпійською чемпіонкою з бігу на 400 метрів. У фіналі 24-річна легкоатлетка з Кременчука показала час 1:00.92 хвилини, що є її найкращим результатом у кар'єрі. Для Кобзар це третя нагорода на Іграх. Раніше вона здобула срібло у бігу на 200 метрів, а також виборола срібло в Токіо-2020 у бігу на 400 м.

У плаванні на 100 метрів на спині серед представників класу S7 Україна отримала подвійний подіум. Юрій Шенгур виграв дебютну в кар'єрі золоту нагороду Паралімпіади, Андрій Трусов став срібним призером. Для нього це дев'ята медаль найпрестижніших змагань у паралімпійському спорті. А ось Євгеній Богодайко фінішував шостим. Раніше він виграв у Франції дві бронзи.

Українець Ігор Німченко здобув срібло в запливі на 100 метрів стилем батерфляй (клас S10). Також у плаванні на 200 метрів комплексним стилем серед представників класу SM11 Данило Чуфанов фінішував другим. Інший представник України Михайло Сербін зупинився за крок від медалі, на 4-й сходинці.

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Олена Федота-Ісаєва стала бронзовою призеркою в одиночному турнірі з фехтування на шаблях (категорія В). Українка розгромила представницю Китаю Ао Ланжу з рахунком 15:3. Це перша медаль України у фехтуванні на Паралімпійських іграх 2024. Інша українка Надія Дьоло в 1/8 фіналу поступилася саме Олені. У першій же втішній сутичці Дьорло програла Богларці Мезо з Угорщини.

У бігу на 400 метрів серед представниць класу Т12 Оксана Ботурчук разом із гайдом Микитою Барабановим фінішувала третьою, здобувши бронзу зі своїм найкращим результатом сезону. Для Ботурчук це 11-та медаль найпрестижніших змагань у світі паралімпійського спорту. З кожних Ігор вона поверталася з нагородами, а головного тріумфу досягла в Пекіні-2008, де виграла єдине в кар'єрі золото на 100-метрівці.

Оксана Ботурчук Getty Images

Анна Гонтар посіла 4 місце в запливі на 50 метрів стилем батерфляй (клас S6). До подіуму їй не вистачило 0,15 секунди.

У жіночому плаванні на 50 метрів на спині серед представниць класу S5 українка Ірина Пойда посіла 8 місце. Також Ярослав Семененко не зумів принести Україні нагороду у плаванні на 50 метрів на спині, клас S5. Свій заплив бронзовий призер Паралімпіади-2016 завершив на п'ятому місці.

У стрибках у довжину серед представників класу Т37 Владислав Загребельний стрибнув на 5,96 метра, що стало його кращим результатом сезону. Проте цього не вистачило, щоб зачепитися за медаль, і він посів 6 місце з 9-ти.

У стрільбі з олімпійського лука Анна-Вікторія Шевченко у чвертьфіналі поступилася Селенге Демберель з Монголії — 2:6.

Плавець Юрій Божинський не зміг відібратися до фіналу в запливі на 100 метрів на спині (клас S8). Українець показав 13-й результат серед 14 учасників. Також 20-річна Ангеліна Мальцева, яка виступає у класі S3, не змогла кваліфікуватись до фіналу на 100-метрівці вільним стилем.

В 1/8 фіналу особистого розряду з настільного тенісу у класі WS5 Ірина Шинкарьова перемогла бразилійку Дженіфер Парінос та вийшла у чвертьфінал. Також Лев Кац поступився британцеві Джошуа Стейсі та припинив боротьбу за медалі, а Іван Май здолав американця Таля Лейбовіца на шляху до чвертьфіналу. У чвертьфіналі класу WS11 Наталія Косміна поступилася японці Канамі Фурукаві.

У чоловічому бігу на 400 метрів серед представників класу T37 Ярослав Окапінський та Микола Райський кваліфікувалися до фіналу, фінішувавши другими у своїх півфіналах. При цьому обидва українці продемонстрували найкращий часовий результат у кар'єрі. Їхній фінал відбудеться завтра, 4 вересня.

У стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів у класі SH1 Андрій Дорошенко посів останнє восьме місце у фіналі, набравши 394 бали. Також Ірина Щетнік посіла 6 місце у фіналі в цій категорії.

Ірина Щетнік Getty Images

У фехтуванні на кріслах колісних (категорія Б) Дмитро Серьоженко поступився в 1/8 фіналу, і пізніше програв китайцю Чжану Цзе у втішній сутичці. Також Антон Дацко, який є паралімпійським чемпіоном Ріо-2016 у цій дисципліні, не зміг подолати 1/8 фіналу і програв у втішній сутичці представнику команди біженців Амеліо Кастро.

В 1/8 фіналу турніру шаблістів на кріслах колісних (категорія А) програла також 41-річна Євгенія Бреус. Пізніше, у втішному поєдинку, вона не змогла подолати француженку Бріанну Віде.

Фехтувальник Андрій Демчук поступився іншому українцю Артему Манько у чвертьфіналі турніру в категорії А. Що цікаво, першим змагання завершив саме Артем, поступившись італійцеві Едуардо Джордану в поєдинку за бронзовий фінал. І саме з ним у боротьбі за медаль зійшовся Демчук, проте 36-річний українець програв.

А ось у жіночій категорії А Наталія Морквич програла в один удар грузинці Ніно Тібілашвілі в останній втішній сутичці перед поєдинком за нагороду.

У боччі в міксті команда України в складі Артема Колінка та Наталії Коненко посіла друге місце в групі, вирвавши на тай-брейку путівку до чвертьфіналу. В 1/4 українці зіграють 4 вересня проти Канади. Початок матчу — о 12:30 за київським часом.

У волейболі сидячи збірна України програла команді Бразилії у третьому турі групового етапу та посідають останнє місце у групі.

Отже, за підсумком шести змагальних днів Україна завоювала 45 медалей: 9 золотих, 15 срібних та 21 бронзову, і розташувалася на 7 місці медального заліку.