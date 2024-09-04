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10 медалей і 4 золота. Підсумки виступу українських спортсменів 3 вересня на Паралімпіаді-2024

Микола Дендак — 4 вересня, 01:30
Getty Images
10 медалей і 4 золота. Підсумки виступу українських спортсменів 3 вересня на Паралімпіаді-2024

3 вересня, у шостий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 50 комплектів медалей у 13 видах спорту. В активі українських спортсменів 10 нагород.

У бігу на 400 метрів серед представниць класу Т20 27-річна українка Юлія Шуляр здобула золото, встановивши особистий часовий рекорд. Шуляр вперше в кар'єрі стала паралімпійською чемпіонкою. Три роки тому в Токіо вона здобула срібло в даній дисципліні.

Максим Коваль та Олександр Яровий принесли Україні дві медалі у штовханні ядра. Золоту нагороду здобув Яровий, який двічі побив світовий рекорд. Спочатку він показав результат 17,60 метра, а вже у наступній спробі покращив його до 17,61 м, що є новим світовим рекордом. Коваль, якому належав попередній світовий рекорд 17,57 м, штовхнув ядро на 16,99 метра та здобув бронзу.

Олександр Яровий

Олександр Яровий

Getty Images

Легкоатлетка Наталія Кобзар стала паралімпійською чемпіонкою з бігу на 400 метрів. У фіналі 24-річна легкоатлетка з Кременчука показала час 1:00.92 хвилини, що є її найкращим результатом у кар'єрі. Для Кобзар це третя нагорода на Іграх. Раніше вона здобула срібло у бігу на 200 метрів, а також виборола срібло в Токіо-2020 у бігу на 400 м.

У плаванні на 100 метрів на спині серед представників класу S7 Україна отримала подвійний подіум. Юрій Шенгур виграв дебютну в кар'єрі золоту нагороду Паралімпіади, Андрій Трусов став срібним призером. Для нього це дев'ята медаль найпрестижніших змагань у паралімпійському спорті. А ось Євгеній Богодайко фінішував шостим. Раніше він виграв у Франції дві бронзи.

Українець Ігор Німченко здобув срібло в запливі на 100 метрів стилем батерфляй (клас S10). Також у плаванні на 200 метрів комплексним стилем серед представників класу SM11 Данило Чуфанов фінішував другим. Інший представник України Михайло Сербін зупинився за крок від медалі, на 4-й сходинці.

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Олена Федота-Ісаєва стала бронзовою призеркою в одиночному турнірі з фехтування на шаблях (категорія В). Українка розгромила представницю Китаю Ао Ланжу з рахунком 15:3. Це перша медаль України у фехтуванні на Паралімпійських іграх 2024. Інша українка Надія Дьоло в 1/8 фіналу поступилася саме Олені. У першій же втішній сутичці Дьорло програла Богларці Мезо з Угорщини.

У бігу на 400 метрів серед представниць класу Т12 Оксана Ботурчук разом із гайдом Микитою Барабановим фінішувала третьою, здобувши бронзу зі своїм найкращим результатом сезону. Для Ботурчук це 11-та медаль найпрестижніших змагань у світі паралімпійського спорту. З кожних Ігор вона поверталася з нагородами, а головного тріумфу досягла в Пекіні-2008, де виграла єдине в кар'єрі золото на 100-метрівці.

Оксана Ботурчук

Оксана Ботурчук

Getty Images

Анна Гонтар посіла 4 місце в запливі на 50 метрів стилем батерфляй (клас S6). До подіуму їй не вистачило 0,15 секунди.

У жіночому плаванні на 50 метрів на спині серед представниць класу S5 українка Ірина Пойда посіла 8 місце. Також Ярослав Семененко не зумів принести Україні нагороду у плаванні на 50 метрів на спині, клас S5. Свій заплив бронзовий призер Паралімпіади-2016 завершив на п'ятому місці.

У стрибках у довжину серед представників класу Т37 Владислав Загребельний стрибнув на 5,96 метра, що стало його кращим результатом сезону. Проте цього не вистачило, щоб зачепитися за медаль, і він посів 6 місце з 9-ти.

У стрільбі з олімпійського лука Анна-Вікторія Шевченко у чвертьфіналі поступилася Селенге Демберель з Монголії — 2:6.

Плавець Юрій Божинський не зміг відібратися до фіналу в запливі на 100 метрів на спині (клас S8). Українець показав 13-й результат серед 14 учасників. Також 20-річна Ангеліна Мальцева, яка виступає у класі S3, не змогла кваліфікуватись до фіналу на 100-метрівці вільним стилем.

В 1/8 фіналу особистого розряду з настільного тенісу у класі WS5 Ірина Шинкарьова перемогла бразилійку Дженіфер Парінос та вийшла у чвертьфінал. Також Лев Кац поступився британцеві Джошуа Стейсі та припинив боротьбу за медалі, а Іван Май здолав американця Таля Лейбовіца на шляху до чвертьфіналу. У чвертьфіналі класу WS11 Наталія Косміна поступилася японці Канамі Фурукаві.

У чоловічому бігу на 400 метрів серед представників класу T37 Ярослав Окапінський та Микола Райський кваліфікувалися до фіналу, фінішувавши другими у своїх півфіналах. При цьому обидва українці продемонстрували найкращий часовий результат у кар'єрі. Їхній фінал відбудеться завтра, 4 вересня.

У стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів у класі SH1 Андрій Дорошенко посів останнє восьме місце у фіналі, набравши 394 бали. Також Ірина Щетнік посіла 6 місце у фіналі в цій категорії.

Ірина Щетнік

Ірина Щетнік

Getty Images

У фехтуванні на кріслах колісних (категорія Б) Дмитро Серьоженко поступився в 1/8 фіналу, і пізніше програв китайцю Чжану Цзе у втішній сутичці. Також Антон Дацко, який є паралімпійським чемпіоном Ріо-2016 у цій дисципліні, не зміг подолати 1/8 фіналу і програв у втішній сутичці представнику команди біженців Амеліо Кастро.

В 1/8 фіналу турніру шаблістів на кріслах колісних (категорія А) програла також 41-річна Євгенія Бреус. Пізніше, у втішному поєдинку, вона не змогла подолати француженку Бріанну Віде.

Фехтувальник Андрій Демчук поступився іншому українцю Артему Манько у чвертьфіналі турніру в категорії А. Що цікаво, першим змагання завершив саме Артем, поступившись італійцеві Едуардо Джордану в поєдинку за бронзовий фінал. І саме з ним у боротьбі за медаль зійшовся Демчук, проте 36-річний українець програв.

А ось у жіночій категорії А Наталія Морквич програла в один удар грузинці Ніно Тібілашвілі в останній втішній сутичці перед поєдинком за нагороду.

У боччі в міксті команда України в складі Артема Колінка та Наталії Коненко посіла друге місце в групі, вирвавши на тай-брейку путівку до чвертьфіналу. В 1/4 українці зіграють 4 вересня проти Канади. Початок матчу — о 12:30 за київським часом.

У волейболі сидячи збірна України програла команді Бразилії у третьому турі групового етапу та посідають останнє місце у групі.

Отже, за підсумком шести змагальних днів Україна завоювала 45 медалей: 9 золотих, 15 срібних та 21 бронзову, і розташувалася на 7 місці медального заліку.

Збірна паралімпійців України Кобзар Олена Федота Чуфаров Яровий Максим Коваль Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024 Андрій Трусов Оксана Ботурчук Юрій Шенгур Юлія Шуляр Ігор Німченко