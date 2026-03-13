Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 7. Багато парабіатлону та ще один старт Хільченка

П'ятниця, 13-те, стане для когось щасливим днем, адже сьогодні будуть розіграні аж 14 комплектів нагород! Після вчорашнього пропуску повертаються до змагань і українці, які візьмуть участь одразу в семи дисциплінах.

Виступи українців 13 березня

11:00. Парасноуборд. Чоловіки. Банковий слалом. Клас SB-UL. 1-й заїзд

13:00. 🥇Парасноуборд. Чоловіки. Банковий слалом. Клас SB-UL. 2-й заїзд

Тут виступатиме український спортсмен та блогер Владислав Хільченко. Влад вже спробував свої сили в кросі на цій Паралімпіаді, але став лише 20-м.

11:00. Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 1-ша спроба. Стоячи

15:00. 🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-га спроба. Стоячи

В цій дисципліні стартуватиме Максим Хелюта, і це буде дебютний старт для 22-річного представника Волинської області.

12:00. Парабіатлон. Чоловіки. Переслідування-спринт. Сидячи. Кваліфікація

В подвійній гонці спринт-переслідування виступить п`ять представників України: Тарас Радь, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Григорій Шимко.

12:35. Парабіатлон. Жінки. Переслідування-спринт. Стоячи. Кваліфікація

Жіночу збірну в парабіатлоні в спринті-переслідуванні представлятимуть Ірина Буй, Олександра Кононова, Богдана Конашук та Людмила Ляшенко.

12:50. Парабіатлон. Чоловіки. Переслідування-спринт. Стоячи. Кваліфікація

Представництво нашої команди: Сергій Романюк, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Серафим Драгун.

13:05. Парабіатлон. Жінки. Переслідування-спринт. З порушенням зору. Кваліфікація

В спринті виступатимуть Олександра Даниленко, Илона Варковець, Оксана Шишкова та Романа Лобашева.

13:20. Парабіатлон. Чоловіки. Переслідування-спринт. З порушенням зору. Кваліфікація

У чоловіків в цій дисципліні заявлено п`ять спортсменів: Олександр Казік, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Дмитро Суярко та Ігор Кравчук.

Де дивитися

Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.

Розклад змагань 13 березня