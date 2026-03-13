Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 7. Багато парабіатлону та ще один старт Хільченка
П'ятниця, 13-те, стане для когось щасливим днем, адже сьогодні будуть розіграні аж 14 комплектів нагород! Після вчорашнього пропуску повертаються до змагань і українці, які візьмуть участь одразу в семи дисциплінах.
Виступи українців 13 березня
- 11:00. Парасноуборд. Чоловіки. Банковий слалом. Клас SB-UL. 1-й заїзд
- 13:00. 🥇Парасноуборд. Чоловіки. Банковий слалом. Клас SB-UL. 2-й заїзд
Тут виступатиме український спортсмен та блогер Владислав Хільченко. Влад вже спробував свої сили в кросі на цій Паралімпіаді, але став лише 20-м.
- 11:00. Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 1-ша спроба. Стоячи
- 15:00. 🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-га спроба. Стоячи
В цій дисципліні стартуватиме Максим Хелюта, і це буде дебютний старт для 22-річного представника Волинської області.
- 12:00. Парабіатлон. Чоловіки. Переслідування-спринт. Сидячи. Кваліфікація
В подвійній гонці спринт-переслідування виступить п`ять представників України: Тарас Радь, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Григорій Шимко.
- 12:35. Парабіатлон. Жінки. Переслідування-спринт. Стоячи. Кваліфікація
Жіночу збірну в парабіатлоні в спринті-переслідуванні представлятимуть Ірина Буй, Олександра Кононова, Богдана Конашук та Людмила Ляшенко.
- 12:50. Парабіатлон. Чоловіки. Переслідування-спринт. Стоячи. Кваліфікація
Представництво нашої команди: Сергій Романюк, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Серафим Драгун.
- 13:05. Парабіатлон. Жінки. Переслідування-спринт. З порушенням зору. Кваліфікація
В спринті виступатимуть Олександра Даниленко, Илона Варковець, Оксана Шишкова та Романа Лобашева.
- 13:20. Парабіатлон. Чоловіки. Переслідування-спринт. З порушенням зору. Кваліфікація
У чоловіків в цій дисципліні заявлено п`ять спортсменів: Олександр Казік, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Дмитро Суярко та Ігор Кравчук.
Де дивитися
Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.
Розклад змагань 13 березня
- 11:45. Парабіатлон. Жінки. Переслідування-спринт. Сидячи. Кваліфікація
- 12:05. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Півфінал. Корея — Канада
- 12:05. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Півфінал. Китай — Швеція
- 13:00.🥇Парасноуборд. Жінки. Банковий слалом. Клас SB-LL2. 2-й заїзд
- 13:00.🥇Парасноуборд. Чоловіки. Банковий слалом. Клас SB-UL. 2-й заїзд
- 13:00.🥇Парасноуборд. Чоловіки. Банковий слалом. Клас SB-LL1. 2-й заїзд
- 13:00.🥇Парасноуборд. Чоловіки. Банковий слалом. Клас SB-LL2. 2-й заїзд
- 14:30. 🥇Парабіатлон. Жінки. Переслідування-спринт. Сидячи. Фінал
- 14:45. 🥇Парабіатлон. Чоловіки. Переслідування-спринт. Сидячи. Фінал
- 15:00. 🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-га спроба. З порушенням зору
- 15:00.🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-га спроба. Стоячи
- 15:00.🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-га спроба. Сидячи
- 15:10. 🥇Парабіатлон. Жінки. Переслідування-спринт. Стоячи. Фінал
- 15:25. 🥇Парабіатлон. Чоловіки. Переслідування-спринт. Стоячи. Фінал
- 15:50. 🥇Парабіатлон. Чоловіки. Переслідування-спринт. З порушенням зору. Фінал
- 16:05. 🥇Парабіатлон. Жінки. Переслідування-спринт. З порушенням зору. Фінал