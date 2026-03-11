Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 5. Фінал в паракерлінгу та два старти українців

В середу, 11 березня, на Паралімпійських іграх відбудеться п'ятий змагальний день. Буде розіграно сім комплектів нагород, переважна більшість в паралижних гонках, та відбудеться фінал та матч за третє місце в паракерлінгу.

Виступи українців 11 березня

Представництво збірної України в цей змагальний день не дуже велике – всього троє атлетів. На старт спринту з роздільним стартом для спортсменів з порушенням зору вийдуть Романа Лобашева, Ігор Кравчук та Дмитро Суярко.

Останній має у своєму активі "бронзу" в парабіатлоні та шосте місце в класичному спринті, Романа в спринті посіла дев'яте місце, а Ігор – десяте.

Зазначимо, що обидва забіги вже будуть фінальними. У жіночому стартуватиме 11 спортсменок, у чоловічому – 16.

13:25. 🥇Паралижні перегони. Жінки. 10 км, класичний стиль. З порушенням зору

13:55. 🥇Паралижні перегони. Чоловіки. 10 км, класичний стиль. З порушенням зору

Де дивитися

Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.

Розклад трансляцій на 11 березня:

Керлінг на кріслах колісних

США – Південна Корея. Груповий раунд (змішані команди) — 10:05 (на сайті Суспільне Спорт)

Велика Британія – Китай. Груповий раунд (змішані команди) — 10:05 (на сайті Суспільне Спорт)

Паралижні гонки

Гонка 10 км з роздільним стартом (чоловіки/жінки сидячи) — 10:45

Гонка 10 км з роздільним стартом (чоловіки/жінки стоячи) — 12:04

Гонка 10 км з роздільним стартом (чоловіки/жінки з порушенням зору) + церемонії нагородження — 13:24

Керлінг на кріслах колісних

Золотий матч (змішані пари) — 15:35

Бронзовий матч (змішані пари) — 15:35 (на сайті Суспільне Спорт)

Італія – Швеція. Груповий раунд (змішані команди) — 21:00 (на сайті Суспільне Спорт)

Розклад змагань 11 березня