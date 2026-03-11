Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 5. Фінал в паракерлінгу та два старти українців
В середу, 11 березня, на Паралімпійських іграх відбудеться п'ятий змагальний день. Буде розіграно сім комплектів нагород, переважна більшість в паралижних гонках, та відбудеться фінал та матч за третє місце в паракерлінгу.
Виступи українців 11 березня
Представництво збірної України в цей змагальний день не дуже велике – всього троє атлетів. На старт спринту з роздільним стартом для спортсменів з порушенням зору вийдуть Романа Лобашева, Ігор Кравчук та Дмитро Суярко.
Останній має у своєму активі "бронзу" в парабіатлоні та шосте місце в класичному спринті, Романа в спринті посіла дев'яте місце, а Ігор – десяте.
Зазначимо, що обидва забіги вже будуть фінальними. У жіночому стартуватиме 11 спортсменок, у чоловічому – 16.
- 13:25. 🥇Паралижні перегони. Жінки. 10 км, класичний стиль. З порушенням зору
- 13:55. 🥇Паралижні перегони. Чоловіки. 10 км, класичний стиль. З порушенням зору
Де дивитися
Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.
Розклад трансляцій на 11 березня:
Керлінг на кріслах колісних
США – Південна Корея. Груповий раунд (змішані команди) — 10:05 (на сайті Суспільне Спорт)
Велика Британія – Китай. Груповий раунд (змішані команди) — 10:05 (на сайті Суспільне Спорт)
Паралижні гонки
Гонка 10 км з роздільним стартом (чоловіки/жінки сидячи) — 10:45
Гонка 10 км з роздільним стартом (чоловіки/жінки стоячи) — 12:04
Гонка 10 км з роздільним стартом (чоловіки/жінки з порушенням зору) + церемонії нагородження — 13:24
Керлінг на кріслах колісних
Золотий матч (змішані пари) — 15:35
Бронзовий матч (змішані пари) — 15:35 (на сайті Суспільне Спорт)
Італія – Швеція. Груповий раунд (змішані команди) — 21:00 (на сайті Суспільне Спорт)
Розклад змагань 11 березня
10:05. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Коловий тур (сесія 9)
Латвія – Норвегія
США – Південна Корея
Швеція – Словаччина
Великобританія – Китай
- 10:45. 🥇Паралижні перегони. Жінки. 10 км, класичний стиль. Сидячи
- 11:10. 🥇Паралижні перегони. Чоловіки. 10 км, класичний стиль. Сидячи
- 12:05. 🥇Паралижні перегони. Жінки. 10 км, класичний стиль. Стоячи
- 12:35. 🥇Паралижні перегони. Чоловіки. 10 км, класичний стиль. Стоячи
- 13:25. 🥇Паралижні перегони. Жінки. 10 км, класичний стиль. З порушенням зору
- 13:55. 🥇Паралижні перегони. Чоловіки. 10 км, класичний стиль. З порушенням зору
- 15:35. 🥇Керлінг на кріслах колісних. Змішані пари. Матч за бронзу. Латвія – США
- 15:35. 🥇Керлінг на кріслах колісних. Змішані пари. Фінал. Китай – Південна Корея
21:05. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Коловий тур (сесія 10)
Італія – Швеція
Словаччина – Канада
Латвія – Великобританія