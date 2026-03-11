Українська правда
Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 5. Фінал в паракерлінгу та два старти українців

Владислав Дудка — 11 березня 2026, 01:00
Колаж Чемпіона
В середу, 11 березня, на Паралімпійських іграх відбудеться п'ятий змагальний день. Буде розіграно сім комплектів нагород, переважна більшість в паралижних гонках, та відбудеться фінал та матч за третє місце в паракерлінгу.

Виступи українців 11 березня

Представництво збірної України в цей змагальний день не дуже велике – всього троє атлетів. На старт спринту з роздільним стартом для спортсменів з порушенням зору вийдуть Романа Лобашева, Ігор Кравчук та Дмитро Суярко.

Останній має у своєму активі "бронзу" в парабіатлоні та шосте місце в класичному спринті, Романа в спринті посіла дев'яте місце, а Ігор – десяте.

Зазначимо, що обидва забіги вже будуть фінальними. У жіночому стартуватиме 11 спортсменок, у чоловічому – 16.

  • 13:25. 🥇Паралижні перегони. Жінки. 10 км, класичний стиль. З порушенням зору
  • 13:55. 🥇Паралижні перегони. Чоловіки. 10 км, класичний стиль. З порушенням зору
Де дивитися

Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.

Розклад трансляцій на 11 березня:

  • Керлінг на кріслах колісних
    США – Південна Корея. Груповий раунд (змішані команди) — 10:05 (на сайті Суспільне Спорт)
    Велика Британія – Китай. Груповий раунд (змішані команди) — 10:05 (на сайті Суспільне Спорт)
  • Паралижні гонки
    Гонка 10 км з роздільним стартом (чоловіки/жінки сидячи) — 10:45
    Гонка 10 км з роздільним стартом (чоловіки/жінки стоячи) — 12:04
    Гонка 10 км з роздільним стартом (чоловіки/жінки з порушенням зору) + церемонії нагородження — 13:24
  • Керлінг на кріслах колісних
    Золотий матч (змішані пари) — 15:35
    Бронзовий матч (змішані пари) — 15:35 (на сайті Суспільне Спорт)
    Італія – Швеція. Груповий раунд (змішані команди) — 21:00 (на сайті Суспільне Спорт)
Розклад змагань 11 березня

  • 10:05. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Коловий тур (сесія 9)
    Латвія – Норвегія
    США – Південна Корея
    Швеція – Словаччина
    Великобританія – Китай
  • 10:45. 🥇Паралижні перегони. Жінки. 10 км, класичний стиль. Сидячи
  • 11:10. 🥇Паралижні перегони. Чоловіки. 10 км, класичний стиль. Сидячи
  • 12:05. 🥇Паралижні перегони. Жінки. 10 км, класичний стиль. Стоячи
  • 12:35. 🥇Паралижні перегони. Чоловіки. 10 км, класичний стиль. Стоячи
  • 13:25. 🥇Паралижні перегони. Жінки. 10 км, класичний стиль. З порушенням зору
  • 13:55. 🥇Паралижні перегони. Чоловіки. 10 км, класичний стиль. З порушенням зору
  • 15:35. 🥇Керлінг на кріслах колісних. Змішані пари. Матч за бронзу. Латвія – США
  • 15:35. 🥇Керлінг на кріслах колісних. Змішані пари. Фінал. Китай – Південна Корея
  • 21:05. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Коловий тур (сесія 10)
    Італія – Швеція
    Словаччина – Канада
    Латвія – Великобританія
Збірна паралімпійців України Паралімпійські ігри розклад Паралімпіада-2026
