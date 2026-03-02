Українським паралімпійцям заборонили використовувати форму з мапою країни на зимовій Паралімпіаді-2026

Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич заявив, що Міжнародний Паралімпійський комітет заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на зимовій Паралімпіаді-2026.

Його слова передає Укрінформ.

На думку представників Міжнародного Паралімпійського комітету, форма команди із зображення карти України – є політичною.

"Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією. Карта України була глобалізована на формі. Її робив відомий наш дизайнер Віктор Анісімов, який робив форму для нас і на Паралімпіаду в Парижі (літня Паралімпіада-2024, – прим.). Ми тоді вийшли в формі, яка мала акценти військові, бо там крім синьо-жовтого був той колір, який є у наших захисників на фронті. Нам його дуже довго не затверджували, але ми пробили це тоді", – сказав очільник НПК.

Сушкевич зазначив, що попри перешкоди зі сторони Міжнародного Паралімпійського комітету, вдалось виготовити нову форму.

"А зараз ми були більш радикальні. Наша радикальність пояснювана тим, що після Парижа ось ця ескалація лояльності до "раші" відбулася з новою силою, новою хвилею. Тобто там уже сидять суб'єкти паралімпійського чиновництва, які стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе, як країні без окупації, і що вона буде боротись у такій формі проти країни-агресора. Ми ледве встигли виготовити нову форму, ледве встигли. Ми цю нову форму терміново автобусом везли в Італію, де вже знаходиться вся наша команда. А могли одягнути хлопців і дівчат ще тут у форму, яка вже була готова, а нам її заборонили. Ось така ситуація", – сказав Сушкевич.

Змагання 4-річчя відбуватимуться протягом 5-16 березня. Участь у Паралімпіаді братимуть шість російських та чотирьох білоруських параатлетів під їх стягами.

Відзначимо, що президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс заявив, що рішення щодо допуску росіян і білорусів є остаточним, попросивши Україну та інші країни, які оголосили бойкот церемонії відкриття, змінити свою думку.

Водночас президент НПК України Валерій Сушкевич заявляв, що паралімпійці не будуть бойкотувати змагання, адже це лише зіграє на руку Путіну.

Раніше повідомлялось, що Україна рекордним складом виступить на Паралімпійських іграх-2026.