Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 8. Дві естафети для українців в паралижних перегонах
Сьогодні на нас очікує передостанній день Паралімпійських Ігор в Мілані та Кортіні. В суботу будуть розіграні шість комплектів нагород – фінал в паракерлінгу, змішані естафети в паралижних гонках та три комплекти в парагірськолижному спорті.
Виступи українців 14 березня
Збірна України буде виступати у двох естафетах 4*2,5 – змішана та відкрита (в одній команді можуть буди представники обох статей та різних категорій).
- 11:00.🥇Паралижні перегони. Змішана естафета 4×2,5 км
Склад нашої команди: Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Конова, Людмила Ляшенко. Чоловіки проведуть по етапу класичним стилем, а жінки – вільним. Україна отримала четвертий стартовий номер, а всього на гонку мають вийти 10 команд.
Зазначимо, що Тарас Радь на цій Паралімпіаді має у своєму активі золото в спринті в парабіатлоні та бронзу в індивідуальній гонці в парабіатлоні. Олександра Кононова має золото та дві бронзи в парабіатлоні, а Людмила Ляшенко була "бронзовою" в спринті в парабіатлоні.
- 12:15.🥇Паралижні перегони. Відкрита естафета 4×2,5 км
В цій гонці на старт вийдуть Дмитро Суярко, Василь Кравчук, Григорій Вовчинський та Серафим Драгун.
В активі наших атлетів на цій Паралімпіаді "бронза" Суярко в парабіатлоні (індивідуальна гонка) та "срібло" Вовчинського (спринт-переслідування) також в парабіатлоні.
Україна отримала перший стартовий номер, а всього виступить 12 команд.
Де дивитися
Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.
Розклад змагань 14 березня
- 10:00. Парагірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 1-ша спроба (з порушенням зору / стоячи / сидячи)
- 13:05. Парахокей. Матч за 7-ме місце. Словаччина – Японія
- 14:00.🥇Парагірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 2-га спроба (з порушенням зору / стоячи / сидячи)
- 16:05.🥇Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Фінал. Китай – Канада
- 17:05. Парахокей. Матч за 5-те місце. Італія – Німеччина