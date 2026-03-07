Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 1. П’ять фіналів для українців

В суботу, 7 березня, в Італії пройдуть перші медальні старти Паралімпійських Ігор. Загалом буде розіграно 12 комплектів медалей, а українці візьмуть участь у п'яти фіналах.

Загалом, буде розіграно 79 комплектів медалей у шести паралімпійських видах спорту.

Як відомо, церемонія відкриття змагань відбулася 5-го березня, але українці та багато інших країн не брали в ній участі, протестуючи таким чином проти допущення російських та білоруських представників.

Виступи українців 7 березня

11:35.🥇Парабіатлон. Спринт, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи). Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь.

Спринт, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи). Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь. 12:00. Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок). Перший посівний етап. Владислав Хільченко.

Сноуборд-крос, чоловіки (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок). Перший посівний етап. Владислав Хільченко. 13:00.🥇Парабіатлон. Спринт, жінки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй.

Спринт, жінки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй. 13:40.🥇Парабіатлон. Спринт, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк.

Спринт, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк. 14:15.🥇Парабіатлон. Спринт, жінки (спортсменки із порушеннями зору). Романа Лобашева, Ілона Варковець, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова.

Спринт, жінки (спортсменки із порушеннями зору). Романа Лобашева, Ілона Варковець, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова. 14:50.🥇Парабіатлон. Спринт, чоловіки (спортсмени із порушеннями зору). Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік.

Де дивитися

Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне спорт та регіональні канали мовника.

7 березня очікуються такі трансляції:

Парабіатлон

Спринт 7,5 км (чоловіки/жінки сидячи) — 11:00

Парагірськолижний спорт

Даунгіл. Фінали (чоловіки/жінки) — 10:30 (на сайті Суспільне Спорт)

Керлінг на кріслах колісних

Велика Британія – Словаччина. Груповий раунд (змішані команди) — 10:35 (на сайті Суспільне Спорт)

Парабіатлон

Спринт 7,5 км (чоловіки/жінки стоячи) — 12:55

Керлінг на кріслах колісних

Груповий раунд (змішані команди) — 19:35

Парахокей

Канада – Словаччина. Груповий раунд — 21:35

Розклад змагань 7 березня