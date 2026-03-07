Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 1. П’ять фіналів для українців
В суботу, 7 березня, в Італії пройдуть перші медальні старти Паралімпійських Ігор. Загалом буде розіграно 12 комплектів медалей, а українці візьмуть участь у п'яти фіналах.
Загалом, буде розіграно 79 комплектів медалей у шести паралімпійських видах спорту.
Як відомо, церемонія відкриття змагань відбулася 5-го березня, але українці та багато інших країн не брали в ній участі, протестуючи таким чином проти допущення російських та білоруських представників.
Виступи українців 7 березня
- 11:35.🥇Парабіатлон. Спринт, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи). Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь.
- 12:00. Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок). Перший посівний етап. Владислав Хільченко.
- 13:00.🥇Парабіатлон. Спринт, жінки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй.
- 13:40.🥇Парабіатлон. Спринт, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк.
- 14:15.🥇Парабіатлон. Спринт, жінки (спортсменки із порушеннями зору). Романа Лобашева, Ілона Варковець, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова.
- 14:50.🥇Парабіатлон. Спринт, чоловіки (спортсмени із порушеннями зору). Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік.
Де дивитися
Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне спорт та регіональні канали мовника.
7 березня очікуються такі трансляції:
Парабіатлон
Спринт 7,5 км (чоловіки/жінки сидячи) — 11:00
Парагірськолижний спорт
Даунгіл. Фінали (чоловіки/жінки) — 10:30 (на сайті Суспільне Спорт)
Керлінг на кріслах колісних
Велика Британія – Словаччина. Груповий раунд (змішані команди) — 10:35 (на сайті Суспільне Спорт)
Парабіатлон
Спринт 7,5 км (чоловіки/жінки стоячи) — 12:55
Керлінг на кріслах колісних
Груповий раунд (змішані команди) — 19:35
Парахокей
Канада – Словаччина. Груповий раунд — 21:35
Розклад змагань 7 березня
- 10:30. 🥇Парагірськолижний спорт. Даунхіл, жінки (класи VI — порушення зору, Standing — стоячи, Sitting — сидячи). (медалі в усіх класах).
- 10:35. Колясочний керлінг. Змішані команди, Round Robin (сесія 1): США vs. Китай, Велика Британія vs. Словаччина, Південна Корея vs. Латвія, Норвегія vs. Швеція.
- 11:00. 🥇Парабіатлон. Спринт 7.5 км, жінки (клас Sitting — сидячи, ураження опорно-рухового апарату).
- 11:05. Парахокей на льоду. Попередній раунд, група B: Чехія – Японія.
- 11:35. 🥇Парабіатлон. Спринт 7.5 км, чоловіки (клас Sitting).
- 11:50. 🥇Парагірськолижний спорт. Даунхіл, чоловіки (класи VI, Standing, Sitting). (Продовження/чоловічі заїзди; медалі в усіх класах).
- 12:00. Парасноубординг. Сноуборд-крос, жінки (SB-LL2) та чоловіки (SB-UL, SB-LL1, SB-LL2), Run 1 (перший заїзд, кваліфікація).
- 13:00. 🥇Парабіатлон. Спринт 7.5 км, жінки (клас Standing).
- 13:15. Парасноубординг. Сноуборд-крос, жінки (SB-LL2) та чоловіки (SB-UL, SB-LL1, SB-LL2), Run 2 (другий заїзд, кваліфікація/фінали).
- 13:40. 🥇Парабіатлон. Спринт 7.5 км, чоловіки (клас Standing).
- 14:15.🥇Парабіатлон. Спринт 7.5 км, жінки (клас VI — порушення зору).
- 14:35. Парахокей на льоду. Попередній раунд, група A: Китай – Німеччина.
- 14:50.🥇Парабіатлон. Спринт 7.5 км, чоловіки (клас VI).
- 15:35. Колясочний керлінг. Змішані пари, Round Robin (сесія 5): США vs. Південна Корея, Китай vs. Естонія, Італія vs. Латвія, Японія vs. Велика Британія
- 18:05. Парахокей на льоду. Попередній раунд, група A: США – Італія.
- 19:35. Колясочний керлінг. Змішані команди, Round Robin (сесія 2): США vs. Велика Британія, Швеція vs. Південна Корея, Італія vs. Канада, Латвія vs. Словаччина.
- 22:35. Парахокей на льоду. Попередній раунд, група B: Канада – Словаччина.