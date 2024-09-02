Паралімпіада-2024. День 5. Текстова трансляція

2 вересня, у п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 61 комплект медалей у 14 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 38 спортсменів з України.

Першою серед українців за медаль позмагається бадмінтоністка Оксана Козина, яка зіграє у матчі за бронзу проти нігерійки Мар'ям Боладжі. Також медальних фіналах виступлять триатлоністка Аліса Колпакчи та легкоатлети Роман Новак, Зоя Овсій, Ігор Цвєтков, Іван Тетюхін, Олександр Литвиненко та Роман Павлик.

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Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію третього змагального дня Паралімпійських ігор 2024.