Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Паралімпіада-2024. День 5. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 2 вересня, 09:30
Getty Images
Паралімпіада-2024. День 5. Текстова трансляція

2 вересня, у п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 61 комплект медалей у 14 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 38 спортсменів з України.

Першою серед українців за медаль позмагається бадмінтоністка Оксана Козина, яка зіграє у матчі за бронзу проти нігерійки Мар'ям Боладжі. Також медальних фіналах виступлять триатлоністка Аліса Колпакчи та легкоатлети Роман Новак, Зоя Овсій, Ігор Цвєтков, Іван Тетюхін, Олександр Литвиненко та Роман Павлик.

Читайте також :
Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 2 вересня

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію третього змагального дня Паралімпійських ігор 2024.

11:20. 🔝 Денис Остапченко та Сергій Паламарчук виграли свої кваліфікаційні запливи на 50-метрівці на спині в класі S3, тим самим зробивши вагому заявку на медалі у вечірньому фіналі. Причому Остапченко подолав дистанцію майже на 3 секунди швидше за Паламарчука, який показав другий кращий загальний час після Дениса.

11:10. 🏊‍♂️ У чоловічому запливі на 50 метрів на спині серед представників класу S3 Дмитро Василенко забрав останній квиток до фіналу, показавши восьмий результат. Ще один українець Юрій Божинський посів 14 місце й не зможе позмагатися за нагороду у цій дисципліні.

11:05. 🔫 У змішаній стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 25 метрів українці Олексій Денисюк та Ірина Ляху не пробилися до фіналу, оскільки посіли 10 та 13 місця відповідно. За медалі позмагається вісімка кращих за підсумками кваліфікації. До слова, Денисюку забракло лише одного балу.

11:00. 🏊‍♀️ На жаль, у жіночому кваліфікаційному запливі на 400 метрів вільним стилем (клас S7) Вероніка Коржова показала дев'ятий загальний час та не змогла пробитися до фіналу.

10:45. 🏊‍♂️ У плаванні на 400 метрів вільним стилем (клас S7) серед чоловіків Андрій Трусов та Юрій Шенгур кваліфікувалися до фіналу, показавши відповідно шостий та восьмий час у кваліфікації.

10:00. 🏸 У бронзовому фіналі класу SL3 українська бадмінтоністка Оксана Козина не змогла здолати представницю Нігерії Мар'ям Боладжі. Матч завершився з рахунком 9:21, 9:21.

09:30. 🏸 Доброго ранку, Україно! Наша бадмінтоністка Оксана Козина у ці секунди розпочинає бронзовий фінал класу SL3 проти Мар'ям Боладжі з Нігеріії.

Паралімпіада-2024 текстова трансляція Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024