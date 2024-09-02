Паралімпіада-2024. День 5. Текстова трансляція
2 вересня, у п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 61 комплект медалей у 14 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 38 спортсменів з України.
Першою серед українців за медаль позмагається бадмінтоністка Оксана Козина, яка зіграє у матчі за бронзу проти нігерійки Мар'ям Боладжі. Також медальних фіналах виступлять триатлоністка Аліса Колпакчи та легкоатлети Роман Новак, Зоя Овсій, Ігор Цвєтков, Іван Тетюхін, Олександр Литвиненко та Роман Павлик.
Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію третього змагального дня Паралімпійських ігор 2024.
11:00. 🏊♀️ На жаль, у жіночому кваліфікаційному запливі на 400 метрів вільним стилем (клас S7) Вероніка Коржова показала дев'ятий загальний час та не змогла пробитися до фіналу.
10:00. 🏸 У бронзовому фіналі класу SL3 українська бадмінтоністка Оксана Козина не змогла здолати представницю Нігерії Мар'ям Боладжі. Матч завершився з рахунком 9:21, 9:21.
09:30. 🏸 Доброго ранку, Україно! Наша бадмінтоністка Оксана Козина у ці секунди розпочинає бронзовий фінал класу SL3 проти Мар'ям Боладжі з Нігеріії.