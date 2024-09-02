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Козина не змогла принести Україні медаль з бадмінтону на Паралімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 2 вересня, 10:04
Козина не змогла принести Україні медаль з бадмінтону на Паралімпіаді-2024
Оксана Козина
Getty images

На Паралімпійських іграх 2024, які проходять у Парижі, був розіграний комплект медалей у бадмінтоні серед жінок у класі SL3.

У бронзовому фіналі українка Оксана Козина не зуміла здолати представницю Нігерії Мар'ям Боладжі. Матч завершився з рахунком 21:9, 21:9.

Паралімпіада-2024. Бадмінтон.
Бронзова сутичка. SL3

Мар'ям Боладжі (Нігерія) — Оксана Козина (Україна) 21:9, 21:9

Зазначимо, що у півфіналі Оксана з розгромним рахунком поступилась індонезійці Коніті Іхтіар Сякуро

Варто нагадати, що у 2022 році Козина стала чемпіонкою світу. Тоді у фіналі вона обіграла Халіме Йилдиз з Туреччини. На Паралімпійських іграх 2024 представницю Туреччини вона здолала у чвертьфіналі.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, які виступають у 17 видах спорту. Після четвертого змагального дня наша збірна посідає 11 місце в медальному заліку, маючи 27 нагород: 3 золоті, 10 срібних та 14 бронзових.

За всіма найважливішими подіями п'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

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