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Новак встановив рекорд Європи в метанні спису, але залишився без медалі Паралімпіади-2024

Денис Шаховець — 2 вересня, 21:00
Новак встановив рекорд Європи в метанні спису, але залишився без медалі Паралімпіади-2024
Роман Новак
sport.rayon.in.ua

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у секторі метання списа серед представників класу F64.

35-річний українець Роман Новак встановив рекорд Європи у цій дисципліні — 61.04 метра. Такий результат рівнянин показав у четвертій спробі.

На жаль, цього виявилося недостатньо для медалі Паралімпійських ігор, оскільки у цьому виді спорту європейці програють конкуренцію представникам азійського континенту.

За підсумком змагань Новак посів п'яте місце, покращивши свій результат попередньої Паралімпіади у Токіо-2020, де він був восьмим.

Метання списа, чоловіки. Клас F64

1. 🥇 Суміт (Індія) — 70,59 (ПР)

2. 🥈 Дулан Кодітувакку (Шрі Ланка) — 67,03

3. 🥉 Міхал Буріан (Австралія) — 64,89
...
5. Роман Новак (Україна) — 61,04 (ЄР)

Раніше в легкій атлетиці українець Ігор Цвєтов впевнено виграв золоту медаль Парижа-2024 у бігу на 100 метрів, зупинившись за чотири соті секунди від світового рекорду.

За всіма подіями п'ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024

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