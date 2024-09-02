🥉 Овсій здобула п'яту медаль на Паралімпіадах

Українська параатлетка Зоя Овсій завоювала бронзову нагороду в метані диска в класі F51 на Паралімпійських іграх-2024, що тривають у Парижі. Для 30-річної дніпрянки ця медаль стала п'ятою в кар'єрі на Паралімпіаді.

Найкращою спробою українки став кидок на 14,17 метра, що є рекродом Овсій у сезоні. Перемогу здобула бразильська спортсменка Елізабет Родрігес, яка встановила Паралімпійський рекорд — 17,37 метра. Другою стала японка Кейко Онідані.

1. 🥇 Елізабет Родрігес (Бразилія, F53) — 17,37, PR;

2. 🥈 Кейко Онідані (Японія, F53) — 15,78;

3. 🥉 Зоя Овсій (Україна, F51) — 14,17.

Раніше уродженка Дніпра здобувала дві медалі в Ріо-2016 — срібло в метанні диска та бронза в метанні булави, а також дві нагороди в Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році) — золото в метанні булави та бронзу в метанні диска.

Для збірної України це 34 медаль у Парижі-2024. Відтепер у нашій скарбничці 5 золотих, 12 срібних і 17 бронзових нагород.

За всіма подіями п'ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.