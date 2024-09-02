🥈🥉 Нейтральний білорус завадив українським плавцям здобути потрійний подіум на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024 у Парижі мала всі шанси завершитись тріумфально для українських плавців 50-метрівка вільним стилем у класі S13, де змагаються спортсмени із порушенням зору.

У фінальному запливі, подолавши сито кваліфікації, виступили одразу троє українців — Максим Веракса, Олексій Вірченко та Ілля Яременко.

Яременко здобув срібну нагороду, Вірченко став бронзовим призером, а Веракса фінішував четвертим, залишившись без медалі.

Програли українці лише "нейтральному" білорусу Ігору Бокому, який завадив нашим плавцям здобути перший потрійний подіум на Паралімпіаді-2024.

Плавання. 50 метрів вільним стилем, чоловіки. Клас S13

1. 🥇 Ігор Бокий ("нейтральний") — 23,65

2. 🥈 Ілля Яременко (Україна) — 23,77

3. 🥉 Олексій Вірченко (Україна) — 23,85

...

4. Максим Веракса (Україна) — 24,00

Зазначимо, що 27-річний Яременко здобув третю у кар'єрі медаль Паралімпіад. Для 23-річного Вірченка ж це друга нагорода Ігор після срібла в Токіо-2020.

40-річний Максим Веракса є восьмиразовим паралімпійським чемпіоном і чинним автором світового та паралімпійського рекордів у цій дисципліні.

Для збірної України, яка здобула п'ятий подвійний медальний подіум у плаванні на Паралімпіаді-2024, це 31-ша та 32-га медалі на Іграх у Парижі. Відтепер у нашій скарбничці 4 золота, 12 срібних нагород і 16 бронзових. Абсолютну більшість — 23 медалі — здобули саме плавці.

За всіма подіями п'ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.