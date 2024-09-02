🥈Трусов здобув срібну медаль Паралімпіади-2024 у плаванні на 400 метрів вільним стилем

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Андрій Трусов приніс Україні срібну нагороду у плаванні на 400 м вільним стилем, клас S7

Плавання. 400 метрів вільним стилем, чоловіки. S7:

1. 🥇 Федеріко Бічеллі (Італія) — 4:38,70

2. 🥈 Андрій Трусов (Україна) — 4:40,17

3. 🥉 Иньякі Базілофф (Аргентина) — 4:40,27

Україну у цій дисципліні також представляв Юрій Шенгур. Він показав результат 5:31,31 і фінішував на 8 місці.

Зазначимо, що до цього запливу Трусов мав уже сім паралімпійських медалей, у тому числі два золото Токіо-2020. У Парижі-2024 це для нього третя дисципліна. Спочатку виграв срібло на дистанції 200 метрів комплексним стилем, а на 100 метрів брасом фінішував другим, але отримав дискваліфікацію через неправильну техніку.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Тепер наша збірна посідає 12 місце в медальному заліку, маючи 28 нагород: 3 золоті, 11 срібних та 14 бронзових.

За всіма найважливішими подіями п'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.