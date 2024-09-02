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🥉 Литвиненко здобув бронзу Паралімпіади-2024 в стрибках у довжину

Володимир Кук — 2 вересня, 21:48
🥉 Литвиненко здобув бронзу Паралімпіади-2024 в стрибках у довжину
Олександр Литвиненко
Getty Images

Легкоатлет Олександр Литвиненко, який виступає у класі Т36, став призером Паралімпійських Ігор-2024 у секторі зі стрибків у довжину.

У найкращій спробі Литвиненко стрибнув на 5.76 метра й виграв бронзову нагороду. Це його перша паралімпійська медаль у кар'єрі.

Стрибки у довжину, чоловіки. Клас Т36:

1. 🥇 Євгеній Торсунов ("нейтральний") — 5,83

2. 🥈 Алмейда Рамос (Бразилія) — 5,76

3. 🥉 Олександр Литвиненко (Україна) — 5,76

Для збірної України це 34-та медаль у Парижі-2024. Відтепер у нашій скарбничці 5 золота, 12 срібних нагород і 17 бронзових. Абсолютну більшість — 21 медаль — здобули плавці.

За всіма подіями п'ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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