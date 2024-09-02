Крайник провалив заплив на 100 м брасом на Паралімпійських іграх 2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Василь Крайник не зумів принести Україні нагороду у плаванні на 100 м брасом, клас SM14

Плавання. 100 метрів брасом, чоловіки. SM14

1. 🥇 Ніколас Беннетт (Канада) — 1:03,98

2. 🥈 Наохіде Ямагуті (Японія) — 1:04,97

3. 🥉 Джейк Мішель (Австралія) — 1:04,27

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8. Василь Крайник (Україна) — 1:08,61

Українець фінішував лише на восьмій сходинці. Переможцем став канадець Ніколас Беннетт.

28-річний Крайник родом із Донецька. На Паралімпіаді-2020 він здобув срібло на дистанції 200 метрів із комплексного плавання.

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, срібло Україні приніс Андрій Трусов у плаванні на 400 м вільним стилем, клас S7. Також у фінальному запливі на 50 метрів на спині серед представників класу S3 Денис Остапченко виграв золоту медаль, а Сергій Паламарчук здобув бронзу.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Станом на зараз наша збірна посідає 11 місце в медальному заліку, маючи 30 нагород: 4 золоті, 11 срібних та 15 бронзових.