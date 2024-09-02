Україна вперше в історії вийшла у півфінал Паралімпіади у голболі

Збірна України з голболу зуміла у чвертьфіналі Паралімпійських ігор 2024 обіграти Іран (6:3) та вийти до півфіналу змагань.

Таке досягнення національна команда України показала вперше.

Паралімпіада-2024. Голбол. 1/4 фіналу

Україна — Іран — 6:3 (3:1, 3:2)

Нагадаємо, команда Федора Дубровіна розпочала змагання з двох перемог у груповому раунді — над збірними Єгипту (6:3) та Японії (9:8). У заключному матчі наші поступилися Китаю (1:6), але вийшли до плейоф. За вихід до фіналу українці позмагаються з бразильцями.

Україна була представлена у цьому виді спорту і на Паралімпіаді-2020. Тоді у чвертьфіналі "синьо-жовті" зазнали поразки від США (4:5).

Голбол — гра для спортсменів з вадами зору. В сучасному голболі у матчі беруть участь дві команди по три гравці у кожній. Кожна команда може мати не більше трьох запасних. Поле для гри — прямокутний майданчик 18×9. Він має бути розділений центральною лінією на дві половини. На кінцях майданчика знаходяться ворота. Мета команди — закинути або ж закотити м’яч у ворота суперників, в той час, як гравці команди яка захищається, вишикувавшись паралельно лінії воріт намагаються завадити. Для того щоб спортсмени з різним ступенем ураження зору були в рівних умовах, всі грають у темних заклеєних окулярах.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після четвертого змагального дня наша збірна посідає 11 місце в медальному заліку, маючи 27 нагород: 3 золоті, 10 срібних та 14 бронзових.

За всіма найважливішими подіями п'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.