Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 2 вересня

2 вересня на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна може поповнити медальну скарбничку новими нагородами, адже загалом протягом п'ятого змагального дня буде розіграно 61 комплект у 14 видах спорту.

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Першою серед українців за медаль позмагається бадмінтоністка Оксана Козина, яка зіграє у матчі за бронзу проти нігерійки Мар'ям Боладжі. Також медальних фіналах виступлять триатлоністка Аліса Колпакчи та легкоатлети Роман Новак, Зоя Овсій, Ігор Цвєтков, Іван Тетюхін, Олександр Литвиненко та Роман Павлик.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів. Усього у цей день змагатимуться у Франції 38 спортсменів з України.

🥉9:30. 🏸 Бадмінтон — жінки, бронзовий фінал, SL3. Оксана Козина — Мар'ям Боладжі (Нігерія)

10:00. 🔫 Стрільба — змішані команди, пневматичний пістолет, 25 метрів, вправа P3, SH1. Ірина Ляху, Олексій Денисюк

10:38. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S7. Юрій Шенгур, Андрій Трусов

10:55. 🏊‍♀️ Плавання — жінки, 400 метрів вільним стилем, S7. Вероніка Коржова

11:03. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9. Дмитро Василенко, Юрій Божинський

11:13. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 50 метрів на спині, S3. Денис Остапченко, Сергій Паламарчук

11:28. 🏊‍♀️ Плавання — жінки, 50 метрів на спині S3. Ангеліна Мальцева

11:33. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів брасом, SB14. Василь Крайник

11:45. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, MS2, 1/8 фіналу. Олександр Єзик — Парк Джін Чеол (Південна Корея)

11:48. 🏃‍♀️ Легка атлетика — жінки, 400 метрів, Т37. Оксана Ботурчук

11:49. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S13. Ілля Яременко, Олексій Вірченко, Максим Веракса

11:55. 🏊‍♀️ Плавання — жінки, 50 метрів вільним стилем, S13. Анна Стеценко

12:04. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів брасом, SB4. Олександр Комаров

12:26. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S2. Роман Бондаренко

🥇13:35. 🎽 Триатлон — жінки, PTS5. Аліса Колпакчи

16:00. 🥎 Голбол — чоловіки, чвертьфінал. Україна — Іран

18:00. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, MS3, 1/8 фіналу. Василь Петрунів — Томас Шмідбергер (Німеччина)

🥇20:00. 🥏 Легка атлетика — чоловіки, метання списа, F64. Роман Новак

🥇20:04. 🥏 Легка атлетика — жінки, метання диска, F53. Зоя Овсій

🥇20:08. 🏃‍♂️ Легка атлетика — чоловіки, 100 метрів, F35. Ігор Цвєтков, Іван Тетюхін

🥇20:15. 🏃‍♂️ Легка атлетика — чоловіки, стрибки у довжину, Т36. Олександр Литвиненко, Роман Павлик

20:15. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, MS3, 1/8 фіналу. Віктор Дідух — Тома Буве (Франція)

21:20. 🏃‍♀️ Легка атлетика — жінки, 400 метрів, Т20. Юлія Шуляр

21:45. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, MS8, 1/8 фіналу. Максим Ніколенко — Алехандро Діаз (Іспанія)

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Після чотирьох змагальних днів наша збірна посідає 11 місце в медальному заліку, маючи 27 нагород: 3 золоті, 10 срібних та 14 бронзових.