🥇🥉 Очередной триумф в плавании: Остапченко выиграл золото Паралимпиады-2024, у Паламарчука — бронза

На Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, медальная копилка сборной Украины пополнилась очередными наградами в плавании.

В финальном заплыве на 50 метров на спине среди представителей класса S3 Денис Остапченко выиграл золотую медаль, а Сергей Паламарчук завоевал бронзу.

Для Остапченко это вторая в карьере медаль высшего достоинства на Паралимпийских играх и четвертая в целом. Впервые паралимпийским чемпионом 23-летний украинец стал на 200-метровке вольным стилем в Токио-2020.

35-летний Паламарчук в четвертый раз в карьере стал бронзовым призером. 8 лет назад он трижды поднимался на третью ступень пьедестала почета в Рио-2016.

Плавание. 50 метров на спине, мужчины. Класс S3

1. 🥇 Денис Остапченко (Украина) — 45,16

2. 🥈 Джосиа Топф (Германия) — 47,06

3. 🥉 Сергей Паламарчук (Украина) — 50,48

Для сборной Украины это 29-я и 30-я медали в Париже-2024. Теперь в нашей копилке 3 золота, 11 серебряных наград и 14 бронзовых. Абсолютное большинство — 21 медаль — получили именно пловцы.

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