Париж-2024. День 1. Текстова трансляція

27 липня, у перший змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 14 комплектів медалей у 8 видах спорту.

При цьому українські атлети в перший день боротимуться за медалі у лише чотирьох дисциплінах.

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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.