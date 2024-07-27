Париж-2024. День 1. Текстова трансляція
27 липня, у перший змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 14 комплектів медалей у 8 видах спорту.
При цьому українські атлети в перший день боротимуться за медалі у лише чотирьох дисциплінах.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
Відбувся матч за бронзові медалі олімпійського турніру зі стрільби з пневматичної гвинтівки з відстані 10 метрів у дисципліні "мікст". У ньому зустрілися дуети з Казахстану та Німеччини, і перемогу у цьому протистоянні (17:5) здобула команда Казахстану, за яку виступали Олександра Ле та Іслам Сатраєв.
У стартовому матчі чоловічого гандбольного турніру збірна Іспанії здобула перемогу над командою Словенії — 25:22 (8:11). Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Алейш Гомес, який закинув у цій зустрічі 7 м'ячів.
В 1/8 фіналу суперником Хаматова буде Єлдос Сметов з Казахстану.
Український дзюдоїст Дільшот Хаматов переміг Достона Рузієва з Узбекистану — 1:0.