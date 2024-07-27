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Париж-2024. День 1. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 27 липня, 11:22
Getty Images
Париж-2024. День 1. Текстова трансляція

27 липня, у перший змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 14 комплектів медалей у 8 видах спорту.

При цьому українські атлети в перший день боротимуться за медалі у лише чотирьох дисциплінах.

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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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Відбувся матч за бронзові медалі олімпійського турніру зі стрільби з пневматичної гвинтівки з відстані 10 метрів у дисципліні "мікст". У ньому зустрілися дуети з Казахстану та Німеччини, і перемогу у цьому протистоянні (17:5) здобула команда Казахстану, за яку виступали Олександра Ле та Іслам Сатраєв.

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У стартовому матчі чоловічого гандбольного турніру збірна Іспанії здобула перемогу над командою Словенії — 25:22 (8:11). Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Алейш Гомес, який закинув у цій зустрічі 7 м'ячів.

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В 1/8 фіналу суперником Хаматова буде Єлдос Сметов з Казахстану.

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Український дзюдоїст Дільшот Хаматов переміг Достона Рузієва з Узбекистану — 1:0.

Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 текстова трансляція