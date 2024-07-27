Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Кривицька та Харькова поступились у чвертьфіналі Олімпіади-2024

Олександр Булава — 27 липня, 17:37
Кривицька та Харькова поступились у чвертьфіналі Олімпіади-2024

Українські фехтувальниці Олена Кривицька та Влада Харькова поступились у чвертьфіналі на шпагах Олімпійських ігор-2024.

В 1/4 фіналу Кривицька програла представниці Гонконгу Вівіан Конг з рахунком 7:15. У попередньому раунді українка переграла суперницю в екстратаймі.

Влада поступилась господарці змагань Оріан Малло-Бретон. Її поєдинок завершився з рахунком 10:15.

Змагання з фехтування на літніх Олімпійських іграх 2024 проходять у Великому палаці в Парижі з 27 липня по 4 серпня 2024. Загалом на Олімпіаді-2024 розігрується 12 комплектів нагород у фехтуванні — 6 у чоловіків та 6 у жінок.

Нагадаємо, що на літніх Олімпійських іграх-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. Це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Кривицька Збірна України з фехтування Влада Харькова Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Влада Харькова

Харькова та Кривицька вийшли до 1/8 Олімпійських ігор-2024 з фехтування на шпазі
Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 27 липня
Зупинилася за крок до п'єдесталу: Харькова стала п'ятою на чемпіонаті Європи
Харькова зупинилася за крок до п'єдесталу: результати українських шпажисток на КС в ОАЕ
Українські шпажистки завершили виступи на стадії 1/8 фіналу Гран-прі в Калі

Останні новини