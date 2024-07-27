Кривицька та Харькова поступились у чвертьфіналі Олімпіади-2024

Українські фехтувальниці Олена Кривицька та Влада Харькова поступились у чвертьфіналі на шпагах Олімпійських ігор-2024.

В 1/4 фіналу Кривицька програла представниці Гонконгу Вівіан Конг з рахунком 7:15. У попередньому раунді українка переграла суперницю в екстратаймі.

Влада поступилась господарці змагань Оріан Малло-Бретон. Її поєдинок завершився з рахунком 10:15.

Змагання з фехтування на літніх Олімпійських іграх 2024 проходять у Великому палаці в Парижі з 27 липня по 4 серпня 2024. Загалом на Олімпіаді-2024 розігрується 12 комплектів нагород у фехтуванні — 6 у чоловіків та 6 у жінок.

Нагадаємо, що на літніх Олімпійських іграх-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. Це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.