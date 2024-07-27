Україна вдесятьох вирвала перемогу над Марокко на Олімпіаді-2024

Ну "Стад Жоффруа-Гішар" у Сент-Ет’єнні відбувся матч другого туру футбольного турніру Олімпійських ігор 2024, в якому збірній України протистояла команда Марокко.

Команді Руслана Ротаня після поразки від Ірака (1:2) на старті турніру вкрай бажаною була перемога в грі з фаворитом групи.

На екваторі першого тайму "синьо-жовті" відкрили рахунок: Брагару в лівому куті штрафного майданчика розкачав опонента й прострілив точно на Криськіва, який відправив м'яч у ближній кут.

На жаль, після перерви арбітр призначив пенальті у ворота українців. Але на цьому проблеми не закінчилися: після перегляду VAR рефері скасував жовту картку для Салюка й показав замість неї пряму червону.

Фесюн, який вирішив реагувати по удару, не зміг нічим зарадити. Рахімі з 11-метрового зрівняв рахунок.

У компенсований час українці вдесятьох зуміли забити вдруге й вирвати перемогу. Краснопір замкнув простріл від Федора й вирвав для "синьо-жовтих" надзвичайно важливі три очки!

У третьому турі групового етапу Україна 30 липня зіграє проти Аргентини, де потрібна виключно перемога. Марокко в паралельному поєдинку протистоятиме Іраку.

Олімпіада-2024. Футбольний турнір

Груповий етап. Другий тур. 27 липня

Україна — Марокко 2:1

Голи: Криськів (22), Краснопір (90) — Рахімі (64, пенальті)

Україна U-23: Фесюн — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк (Сич, 75), Рубчинський, Брагару (Очеретько, 65), Криськів (Таловєров, 65), Михайленко (Федор, 78), Хлань, Сікан (Краснопір, 65).

Марокко U-23: Мунір — Хакімі, Букамір, Таргаллін, Ель-Уахді, Річардсон, Ель-Аззузі (Накач, 87), Аззальзулі, Ель-Ханнусс, Бен Сегір (Ахомаш, 87), Рахімі (Мохуб, 87).