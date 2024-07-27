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Аргентина здолала Ірак: результати 2 туру Олімпіади-2024

Олександр Булава — 27 липня, 18:02
Аргентина здолала Ірак: результати 2 туру Олімпіади-2024

Сьогодні, 27 липня, відбулися матчі другого туру групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Суперники України у групі B Аргентина змогла подолати Ірак з рахунком 3:1. "Синьо-жовті" свій матч розпочнуть о 18:00.

Олімпійські ігри-2024, Франція
Футбол, груповий етап
2 тур, 27 липня
Група В

Аргентина — Ірак 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Альмада, 1:1 - 45+4 Хуссейн, 2:1 - 62 Гондоу, 3:1 -

85 Фернандес

Група С

Домініканська Республіка — Іспанія 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Лопес, 1:1 - 38 Де Ока, 1:2 - 55 Баена, 1:3 - 70 Гутьєррес

Сьогодні, відбудуться ще матчі на Олімпійському турнірі:

  • 18:00 Узбекистан — Єгипет
  • 18:00 Україна — Марокко
  • 20:00 Ізраїль Парагвай
  • 20:00 Нова Зеландія — США
  • 22:00 Франція Гвінея
  • 22:00 Японія — Малі

Нагадаємо, збірна України з поразки стартувала на турнірі. "Синьо-жовті" у першому колі поступились Іраку. Українці першими відкрили рахунок на 53-й хвилині поєдинку, але згодом через пенальті у виконанні Аймана Хуссейна та дальній удар Алі Джассіма зазнала поразки.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Олімпійські ігри-2024

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