Аргентина здолала Ірак: результати 2 туру Олімпіади-2024
Сьогодні, 27 липня, відбулися матчі другого туру групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.
Суперники України у групі B Аргентина змогла подолати Ірак з рахунком 3:1. "Синьо-жовті" свій матч розпочнуть о 18:00.
Олімпійські ігри-2024, Франція
Футбол, груповий етап
2 тур, 27 липня
Група В
Аргентина — Ірак 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 13 Альмада, 1:1 - 45+4 Хуссейн, 2:1 - 62 Гондоу, 3:1 -
85 Фернандес
Група С
Домініканська Республіка — Іспанія 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 24 Лопес, 1:1 - 38 Де Ока, 1:2 - 55 Баена, 1:3 - 70 Гутьєррес
Сьогодні, відбудуться ще матчі на Олімпійському турнірі:
- 18:00 Узбекистан — Єгипет
- 18:00 Україна — Марокко
- 20:00 Ізраїль — Парагвай
- 20:00 Нова Зеландія — США
- 22:00 Франція — Гвінея
- 22:00 Японія — Малі
Нагадаємо, збірна України з поразки стартувала на турнірі. "Синьо-жовті" у першому колі поступились Іраку. Українці першими відкрили рахунок на 53-й хвилині поєдинку, але згодом через пенальті у виконанні Аймана Хуссейна та дальній удар Алі Джассіма зазнала поразки.
Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.