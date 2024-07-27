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Збірна України з гімнастики відібралася у фінал Олімпіади-2024

Олександр Булава — 27 липня, 19:02
Збірна України з гімнастики відібралася у фінал Олімпіади-2024

Чоловіча збірна України з гімнастики достроково відібралась у фіналі Олімпійських іграх-2024 у Парижі у командному багатоборстві.

Українці виступали у складі Радомира Стельмаха, Олега Верняєва, Назара Чепурного, Іллі Ковтуна та Ігоря Радівілова. "Синьо-жовті" за підсумками шести видів програми набрали 253,893 бала та гарантували собі місце у вісімці найкращих команд, які виступлять у фіналі.

Фінал у командному багатоборстві на Олімпіаді-2024 відбудеться у понеділок, 29 липня.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Спортивна гімнастика Ілля Ковтун Олег Верняєв Радомир Стельмах

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