Костевич не змогла подолати кваліфікацію на Олімпіаді-2024

39-річна українка Олена Костевич не змогла кваліфікуватися до фіналу Олімпійських ігор-2024 у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Українка вибила 572 очки, що стало 19-м результатом у відборі. Для потрапляння у фінал Олені потрібно було потрапити до вісімки найкращих.

Для Костевич, яка має золото (Афіни-2004) та бронзу (Лондон-2012) у цьому виді програми, — це шості Олімпійські ігри у кар'єрі. Вона вперше за 8 років не пройшла до фіналу Ігор у стрільбі з пневматичного пістолета.

Олена продовжить боротьбу у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м. Кваліфікація у цьому виді програми відбудеться 2 серпня.

Раніше кваліфікацію у стрільбі з пістолета на 10 метрів провалили українці Віктор Банькін та Павло Коростильов.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.