Кривдник українця здобув золото в дзюдо на Олімпійських іграх

Представник Казахстану дзюдоїст Єлдос Сметов здобув золоту медаль на Олімпійських іграх-2024.

У фіналі в категорії до 60 кг він переміг француза Луку Мкхейдзе. Зазначимо, що на шляху до фіналу казах зустрівся з українцем Дільшотом Халматовим. Їхня зустріч в 1/8 фіналу завершилась впевненою перемогою Сметова.

Раніше Єлдос вигравав срібло в Ріо-2016 та бронзу на Токіо-2021.

На Олімпійських іграх-2024 медалі в дзюдо будуть розіграні в семи вагових категоріях серед чоловіків та жінок. Також відбудуться змагання у змішаному розряді.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.