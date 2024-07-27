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Українці не пройшли відбір у фінал Олімпійських ігор-2024 у кульовій стрільбі

Ігор Чернявський — 27 липня, 14:53
Українці не пройшли відбір у фінал Олімпійських ігор-2024 у кульовій стрільбі

Українці Віктор Банькін та Павло Коростильов не змогли кваліфікуватися до фіналу Олімпійських ігор-2024 у кульовій стрільбі з пістолета на 10 метрів.

Банькін та Коростильов посіли 11 та 12 місце відповідно. Для потрапляння у фінал потрібно були пробитися у топ-8. Від німця Робіна Вальтера, який став восьмим, обидва представники України відстали лише на одне очко.

У жіночому розряді подолати кваліфікацію спробує Олена Костевич.

Олімпійські ігри-2024 Павло Коростильов кульова стрільба Віктор Банькін Україна на Олімпіаді-2024

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