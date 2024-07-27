Халматов поступився в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024

Український дзюдоїст Дільшот Халматов поступився казаху Єлдосу Сметову в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 60 кілограмів.

Попри поразку, Дільшот може продовжити виступи у втішних сутичках у разі перемоги Сметова в наступному раунді. Зазначимо, що Єлдос вигравав срібло Ріо-2016 та бронзу Токіо-2021.

Нагадаємо, на старті змагань Халматов переміг узбека Достона Рузієва. Для 26-річного киянина це дебютна Олімпіада в кар’єрі.

Окрім Дільшота, Україну в дзюдо також представлять Богдан Ядов (до 66 кг), Дар’я Білодід (до 57 кг), Єлизавета Литвиненко (до 78 кг) та Христина Гоман (понад 78 кг).

На Олімпійських іграх-2024 медалі будуть розіграні в семи вагових категоріях серед чоловіків та жінок. Також відбудуться змагання у змішаному розряді.