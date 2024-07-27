Братейко зазнала поразки на старті Олімпійських ігор-2024

Українка Соломія Братейко зазнала поразки в другому колі Олімпійських ігор-2024 з настільного тенісу.

Братейко поступилася румунській спортсменці Елізабеті Самарі. Матч завершився лише в сьомому сеті (6:11, 11:3, 8:11, 11:9, 13:11, 9:11, 11:4)

25-річна українка вперше виступала на Олімпіаді. Зазначимо, що в настільному тенісі в України залишилося ще два представники: Ярослав Жмуденко та Маргарита Песоцька.

Жмуденко розпочне свій виступ на ОІ-2024 в понеділок, 29 серпня, проти китайця Чженьдона Фаня. Песоцька зіграє проти таїландської спортсменки Ораван Парананг завтра, 28 серпня.

Нагадаємо, що на літніх Олімпійських іграх-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. Це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.