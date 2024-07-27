Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 27 липня

27 липня, у перший день Олімпійських ігор-2024, що стартували у Парижі, українські атлети боротимуться за медалі у чотирьох дисциплінах.

Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

Дзюдоїст Дільшот Хаматов у ваговій категорії до 60 кг, шпажистки Влада Харькова, Олена Кривицька та Фейбі Бежура — в особистих змаганнях, Юлія Бірюкова вийде на старт велошосе в гонці з роздільним стартом, а Вікторія Кесарь і Ганна Письменська змагатимуться у фіналі синхронних стрибків з 3-метрового трампліна.

Загалом у перший день на старти вийдуть 22 українці. Також свій другий матч на футбольному турнірі зіграє збірна України.

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Розклад виступів українських спортсменів на 27 липня

🥇11:00. Дзюдо, чоловіки. Дільшот Хаматов (60 кг). Фінали — 17:00.

11:30. Кульова стрільба. Пневматичний пістолет, 10 м, чоловіки. Кваліфікація. Павло Коростильов, Віктор Банькін.

🥇11:50. Фехтування. Шпага, 1/32 фіналу, жінки. Влада Харькова, Олена Кривицька, Фейбі Бежура. Півфінали — 20:00. Матч за "бронзу" — 21:40. Фінал — 22:30.

🥇12:00. Стрибки у воду. Синхронні стрибки, 3 м, жінки. Фінал. Вікторія Кесарь, Ганна Письменська.

13:00. Теніс, 1/32 фіналу. Ангеліна Калініна — Аранча Рус (Нідерланди).

13:30. Кульова стрільба. Пневматичний пістолет, 10 м, жінки. Кваліфікація. Олена Костевич.

14:30*. Теніс, жінки. 1/32 фіналу. Лаура Пігоссі (Бразилія) — Даяна Ястремська.

🥇15:30. Велоспорт, шосе. Індивідуальна гонка з роздільним стартом, жінки. Юлія Бірюкова.

16:00*. Теніс, жінки. 1/32 фіналу. Юлія Путінцева — Марта Костюк.

16:00*. Теніс, жінки, пари. 1/16 фіналу. Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Ван Синьюй/Чжен Сайсай (Китай).

* — час орієнтовний, залежно від попередніх матчів.

16:30. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки. Радомир Стельмах, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов.

17:00. Каное-слалом, жінки. Попередні запливи. Вікорія Ус.

18:00. Футбол, чоловіки. Груповий етап, 2-й тур. Україна — Марокко.

21:00. Настільний теніс, жінки. 1/32 фіналу. Елізабета Самара (Румунія) — Соломія Братейко.

Усього 27 липня в Парижі буде розіграно 14 комплектів медалей у 8 видах спорту:

Стрибки у воду — 1;

Плавання — 4;

Велоспорт (шосе) — 2;

Фехтування (шпага) — 2;

Дзюдо — 2;

Регбі-7 — 1;

Кульова стрільба — 1;

Скейтбординг — 1.

Нагадаємо, на Олімпіаду вдалося відібратися 140 українським атлетам. Вітчизняні спортсмени змагатимуться у 25 видах спорту.