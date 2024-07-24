Україна програла Іраку в першому матчі футбольного турніру на Олімпіаді-2024

На стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" у Ліоні відбувся матч першого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор 2024, в якому збірна України грала проти національної команди Іраку.

В іншому матчі групи Аргентина сенсаційно й зі скандалом поступилася Марокко, тому підопічним Руслана Ротаня потрібно було перемагати команду, яку багато експертів охрестили аутсайдером квартету.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів, а вже в другому голкіперам обох збірних довелося діставати м'яча з сітки воріт. Спочатку Рубчинський вдало зіграв на добиванні після удару головою від Батагова, відкривши рахунок.

Дуже швидко Ірак заробив досить сумнівний пенальті. На жаль, Фесюн не зміг врятувати "синьо-жовтих", тож на 57-й хвилині було повернено статус-кво.

І хоча українців вважали фаворитами, саме іракці забили вдруге. На 75-й хвилині Джасім, який перед цим вийшов на заміну, змістився з лівого флангу до межі штрафного й пробив низом у ближній кут.

Команда Руслана Ротаня з поразки розпочала свій виступ на дебютних Іграх у Франції, не допомогли навіть 12 компенсованих до другого тайму хвилин. Ще одна поразка позбавить "синьо-жовтих" шансів на плейоф.





Олімпіада-2024. Футбольний турнір

Груповий етап. Перший тур. 24 липня

Ірак — Україна U-23 2:1

Голи: Хуссейн, 57 (пен.), Джасім, 75 — Рубчинський, 53

Ірак U-23: Х. Хасан — А. Хасан, Амер, Тахсін, Алі (Джасім, 58), Саадоон — Ю. Амін (Саад, 79), К. Мохаммед, М. Мохаммед (Н. Мохаммед, 59), Баєш — Хуссейн.

Україна U-23: Фесюн — Мартинюк, Батагов, Таловєров (Салюк, 72), Крупський — Михайленко (Федор, 73), Рубчинський, Криськів (Очеретько, 80) — Брагару (Сич, 73), Сікан (Краснопір, 80), Хлань.

У наступному матчі олімпійська збірна України зіграє проти команди Марокко. Гра відбудеться 27 липня та розпочнеться о 18:00 за Києвом.