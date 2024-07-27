Матч Костюк на Олімпіаді-2024 перенесли

Стартовий матч української тенісистки Марти Костюк (19) проти Лулу Сунь (55) з Австралії перенесли на інший день.

Матч повинний був розпочатися о 16:00, але через дощову погоду поєдинок перенесли на інший день. Дата зустрічі стане відома згодом.

Нагадаємо, спочатку Марта повинна була грати проти Юлії Путінцевої (30) з Казахстану, однак вона знялася з турніру.

Сьогодні в одиночному розряді Олімпійських ігор з тенісу також стартує Ангеліна Калініна.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.