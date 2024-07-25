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Україна — Марокко: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 25 липня, 07:30
Україна — Марокко: онлайн-трансляція

Олімпійська збірна України зіграє з Марокко у межах другого туру групового етапу Олімпійського футбольного турніру в Парижі.

Зустріч відбудеться в суботу, 27 липня, на стадіоні "Жоффруа Гішар" у Сент-Етьєні. Початок — о 18:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, що в першій грі Олімпіади-2024 підопічні Дмитра Михайленка зазнали прикрої поразки від збірної Іраку.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українська команда має менше шансів на перемогу. Фавбет на цей матч дає коефіцієнти:

  • Перемога України — 3,25;
  • Нічия — 3,40;
  • Перемога Марокко — 2,10.

Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 прийматиме одразу сім міст Франції. Окрім Парижа, Ігри також відбуватимуться в Нанті, Бордо, Ліоні, Сент-Етьєні, Марселі та Ніцці.

Регламент змагань передбачає, що футболісти, що беруть участь у турнірі, повинні народитися після 1 січня 2001 року. Однак кожна збірна може внести в заявку до трьох гравців, які старше цього віку.

Вперше в історії на олімпійському футбольному турнірі виступить Україна, яка пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023. Крім України, Європа представлена командами Іспанії, Ізраїля, а також Франції, яка є господаркою турніру.

Дві найкращі команди з кожного квартету вийдуть у плейоф. Далі вони змагаються у чвертьфіналі, переможці якого виходять у півфінал. Переможці півфіналів розіграють у фіналі золоті та срібні нагороди Олімпіади-2024, а невдахи 1/2 фіналу зіграють у матчі за бронзові медалі.

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