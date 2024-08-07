Париж-2024. День 12. Текстова трансляція

8:15. 👋Доброго ранку всім! Ми розпочинаємо наш уже традиційний марафон Олімпіади. У дванадцятий день Ігор у Парижі відразу шестеро українців поборються за медалі.

🤼‍♂️ За бронзу з вільної боротьби серед жінок (до 50 кг) спробує зачепитися Оксана Лівач. Також Павріз Насібов та Жан Беленюк розпочнуть свій шлях у Парижі.

🚶‍♂️ А вже через 15 хвилин скороходи Людмила Оляновська та Іван Банзерук виступлять у змішаній естафеті марафонської дистанції.

🥊 Окремо відзначимо Олександра Хижняка. Україснький боксер уже гарантував собі срібло Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 80 кг, однак сьогодні полтавець може поборотися за золото. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку Нурбек Оралбай — Олександр Хижняк.