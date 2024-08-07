Париж-2024. День 12. Текстова трансляція
7 серпня, у дванадцятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 21 комплект медалей у 10 видах спорту.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дванадцятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
8:15. 👋Доброго ранку всім! Ми розпочинаємо наш уже традиційний марафон Олімпіади. У дванадцятий день Ігор у Парижі відразу шестеро українців поборються за медалі.
🤼♂️ За бронзу з вільної боротьби серед жінок (до 50 кг) спробує зачепитися Оксана Лівач. Також Павріз Насібов та Жан Беленюк розпочнуть свій шлях у Парижі.
🚶♂️ А вже через 15 хвилин скороходи Людмила Оляновська та Іван Банзерук виступлять у змішаній естафеті марафонської дистанції.
🥊 Окремо відзначимо Олександра Хижняка. Україснький боксер уже гарантував собі срібло Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 80 кг, однак сьогодні полтавець може поборотися за золото. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку Нурбек Оралбай — Олександр Хижняк.
Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українець є абсолютним фаворитом бою. Фавбет дає наступні коефіцієнти:
- Перемога Олександра Хижняка — 1,27;
- Перемога Нурбека Оралбая — 3,80.
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