Визначилися фіналісти волейбольного турніру на Олімпіаді-2024

Сьогодні, 7 серпня, відбулися півфінальні матчі волейбольного турніру на Олімпійських іграх 2024.

Збірна Франції розгромно перемогла Італію, а Польща лише в тайбрейку змогла вирвати перемогу над США. Фінал між французами та поляками відбудеться 10 серпня. Початок — о 14:00 за київським часом.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Волейбол, чоловіки

Півфінал, 7 серпня

Італія — Франція 0:3 (20:25, 21:25, 21:25)

Польща — США 3:2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13)

Зазначимо, що за бронзову медаль боротимуться Італія та США. Матч між ними відбудеться 9 серпня. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.