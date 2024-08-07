Під пильним поглядом воєначальника: як Беленюк та Насібов до півфіналів виходили

Палац для боротьби "Арена Шамп де Марс" — споруджено тимчасово для виставок на час ремонту "Гранд Палє" та для олімпійських змагань з дзюдо та боротьби. Архітектор Жан-Мішель Вільмот зробив тимчасову будівлю із дерева, сконструювавши фасад з такими гармонійними згинами, аби нагадувало "Великий палац". Відтак конструкція одразу набула назву "Тимчасового палацу" (на кшталт, "Великого палацу"). Крім всього іншого, вражає й те, що архітектор органічно "помістив" під купол залу наявний монумент маршала Жоффра. Сидячи на коні, полководець Першої світової вказує жестом точно у напрямку трьох борцівських килимів: пошук оригінальних рішень — то французький стиль.

Одночасна боротьба

Жан Беленюк та Парвіз Насібов вийшли на свої перші сутички на олімпійському турнірі (1/8 фіналу) майже одночасно. Жан (у категорії до 87 кг) трішки раніше: він якраз протистояв атакам китайця Цянь Хайтао у партері, коли Парвіз вийшов на майданчик із залу розминки. Народний депутат нічого зробити з собою китайському борцеві не дав. Тим часом, Насібов та його опонент із Сербії Мате Немеш вдарили по руках й почали сутичку. Беленюк усе вирішив у другому періоді, зробивши потрійний накат опонента із партеру, чим забезпечив собі впевнену перемогу — 7:1.

Парвізовий "камбек"

У Парвіза справи йшли складніше. Його суперник — чемпіон світу 2022, вів у рахунку 2:1 — друге попередження Насібов заробив за те, що у процесі бою вдарив опонента головою. Наш борець атакував серба увесь поєдинок і, врешті, таки досяг свого: вирішальну атаку українець провів на завершальних секундах: зайшов за спину Немешу й заробив 2 бали, які й принесли бажану перемогу.

Чвертьфінали: важкі початки

І у чвертьфіналах наші хлопці знову боролися на паралельних килимах: двох крайніх А та С, які розділяв середній. Цього разу першим розпочав свою сутичку Парвіз, і на перших же секундах пропустив кидок Амантура Ісмайлова з Киргизстану. 26-річний борець несподівано різко захопив українця за шию, поваливши того на килим. І хоч Парвіз викрутився зі становища, що загрожувало туше, чотири бали суперник отримав. 0:4 на початку бою нікому не додають оптимізму.

Парвіз, за звичкою, одразу ж взявся атакувати й тут же зайшов за спину киргизу, відігравши два бали. Накат з партеру зробити не вдалося, але психологічну ініціативу Насібов вже перехопив. Зрештою, Ісмайлов не здавався й у в’язкому протиборстві з Парвізом зумів ще раз захопити українця й "накрити" його, заробивши ще два бали — 2:6 і це тривожно. Киргизький борець доволі агресивно атакував у партері, але Насібов встояв, зберігаючи шанси на реванш.

У цей час Беленюк дотримувався традиційної тактики ведення сутички, не особливо виявляючи активність у першому періоді, за що рефері поставив українця у партер за пасивність. Однак казахстанець Турсинов поставив було розрахунок Жана під сумнів, зумівши таки зробити один накат. 0:3 — трохи розхвилювали, але віра у відповідь Жана не полишала.

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Україна завдає удари у відповідь

Парвіз завжди шукає щастя в атаці: його активність призвела до того, що раз за разом він виштовхував опонента за килим, набравши таким чином три бали й скоротивши розрив у рахунку до мінімуму — 5:6. А потім ще й повалив киргиза на килим, зайшовши тому в спину. На табло загорілися цифри 7:6 на користь українця, але киргизи подали "челендж", апелюючи до того, що Насібов допоміг собі ногою.

Рефері епізод переглянув й "челендж" задовольнили — відтак цифри знову відкотилися на користь опонента — 5:6. Але Насібов насідав, і за лічені секунди ще двічі виштовхував киргиза за килим, повернувши скасовані арбітрами цифри на свою користь — 7:6.

У цей же момент Беленюк показав представнику Казахстану як слід використовувати партер: "фірмові" три накати один за одним, зроблені олімпійським чемпіоном, вирішили справу. Після третього перевороту Жан сам встав і пішов до центра кола. Казахстанець і сам розумів, що все закінчено.

Відстояли перевагу

До кінця поєдинку Насібова залишалася одна хвилина. І хоч тепер відіграватися вже треба було киргизу, Насібов ініціативу не віддавав: було помітно, що киргиз уже помітно виснажений, на атаку сил у нього не залишилося, тож і проблем нашому борцеві він створити не зміг.

Після завершення часу поєдинку Насібов сам підняв руку опоненту, який створив йому гідну протидію у чвертьфіналі. Але переміг у цьому поєдинку саме українець, тож його руку підняв рефері.

Парвіз Насібов (зліва) Getty Images

Перевівши погляд на третій килим, можна було побачити як обоє атлетів, стоячи у стійці, в’язали один одному руку без особливого ентузіазму — Беленюку вже не треба було, а казахстанець не вірив, що може щось змінити: 7:3 — друга впевнена перемога Жана.

До вечірніх півфіналів залишається трохи менш як дві години. О 19:15 за Києвом наші борці знову вийдуть на килим — цього разу не одночасно: вечірні поєдинки відбуваються по одному.

Олександр Гливинський з Парижа

Відповідальний редактор — Денис Шаховець