Беленюк вийшов до 1/4 фіналу Парижа-2024

33-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк розпочав свій виступ на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

В 1/8 фіналу Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, переміг бронзового призера чемпіонату світу 2019, 27-річного китайця Цянь Хайтао — 7:1.

У чвертьфіналі суперником Жана буде Нурсултан Турсинов. Головним досягненням 33-річного казахстанця є золота медаль чемпіонату Азії 2014 року.

Чвертьфінали розпочнуться після завершення всіх поєдинків 1/8 фіналу, а півфінали заплановані на 19:15 за Києвом. Медальні сутички в греко-римській боротьбі відбудуться у четвер, 8 серпня.

Зазначимо, що Беленюк — олімпійський чемпіон Токіо-2020 та срібний призер Ріо-2016.

Також Україну в греко-римській боротьбі представляє срібний призер Токіо-2020 Парвіз Насібов, який змагається у ваговій категорії до 67 кілограмів.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.