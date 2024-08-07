Беленюк вийшов до 1/4 фіналу Парижа-2024
33-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк розпочав свій виступ на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.
В 1/8 фіналу Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, переміг бронзового призера чемпіонату світу 2019, 27-річного китайця Цянь Хайтао — 7:1.
У чвертьфіналі суперником Жана буде Нурсултан Турсинов. Головним досягненням 33-річного казахстанця є золота медаль чемпіонату Азії 2014 року.
Чвертьфінали розпочнуться після завершення всіх поєдинків 1/8 фіналу, а півфінали заплановані на 19:15 за Києвом. Медальні сутички в греко-римській боротьбі відбудуться у четвер, 8 серпня.
Зазначимо, що Беленюк — олімпійський чемпіон Токіо-2020 та срібний призер Ріо-2016.
Також Україну в греко-римській боротьбі представляє срібний призер Токіо-2020 Парвіз Насібов, який змагається у ваговій категорії до 67 кілограмів.
Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.