Олександр Хижняк — Нурбек Оралбай: онлайн-трансляція фіналу Олімпіади-2024
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У середу, 7 серпня, відбудеться фінальний боксерський бій на Олімпійських іграх 2024 у ваговій категорії до 80 кілограмів.
Золоту та срібну нагороди розіграють українець Олександр Хижняк та Нурбек Оралбай з Казахстану.
Поєдинок розпочнеться о 23:51 за київським часом, пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.
Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українець є абсолютним фаворитом бою. Фавбет дає наступні коефіцієнти:
- Перемога Олександра Хижняка — 1,27;
- Перемога Нурбека Оралбая — 3,80.
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