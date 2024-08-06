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Олександр Хижняк — Нурбек Оралбай: онлайн-трансляція фіналу Олімпіади-2024

Денис Шаховець — 6 серпня, 13:17
Getty Images
Олександр Хижняк — Нурбек Оралбай: онлайн-трансляція фіналу Олімпіади-2024

У середу, 7 серпня, відбудеться фінальний боксерський бій на Олімпійських іграх 2024 у ваговій категорії до 80 кілограмів.

Золоту та срібну нагороди розіграють українець Олександр Хижняк та Нурбек Оралбай з Казахстану.

Поєдинок розпочнеться о 23:51 за київським часом, пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українець є абсолютним фаворитом бою. Фавбет дає наступні коефіцієнти:

  • Перемога Олександра Хижняка — 1,27;
  • Перемога Нурбека Оралбая — 3,80.

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