Чвертьфінал Олімпіади з баскетболу: Австралія та Бельгія пробилися до 1/2 фіналу

Сьогодні, 7 серпня, відбуваються матчі 1/4 фіналу жіночого баскетбольного турніру Олімпійських ігор-2024.

Відкривала ігровий день зустріч між збірними Сербії та Австралії. Представниці Океанії зробили собі хороший гандикап ще у першій половині, вигравши стартові дві чверті з рахунком 48:32. Сербки нічого не змогли вдіяти, щоб відігратись. Австралія виграла з рахунком 85:67.

Бельгія та Іспанія видали більш конкурентну гру. Лідерка бельгійок Емма Массеман набрала 19 очок і зробила 9 підбирань, що і стало головним фактором успіху — 79:66 на користь збірної Бельгії.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Баскетбол, жінки

1/4 фіналу, 7 серпня

Сербія — Австралія 67:85 (19:26, 13:22, 16:24, 19:13)

Іспанія — Бельгія 66:79 (26:26, 11:22, 12:19, 17:12)

Пізніше відбудуться ще два чвертьфінальні матчі: Німеччина зіграє проти Франції, а збірна США з Нігерією.

Учора, 6 серпня, на чоловічому турнірі визначилися учасники 1/2 фіналу.