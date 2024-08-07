Лівач побореться за бронзу через дискваліфікацію її кривдниці у чвертьфіналі

Борчиня вільного стилю Оксана Лівач виступить у поєдинку проти японки Юї Сусакі за бронзову медаль з вільної боротьби серед жінок (до 50 кг) на Олімпійських іграх 2024.

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Станеться це через дискваліфікацію індуски Вінеш Пхегот, яка порушила правила змагань, адже не вклалася у ліміт ваги 50 кілограмів. Замість неї за золоту медаль побореться американка Сара Енн Гільдебрандт, яка до того поступилася у півфіналі.

Завдяки цьому, замість втішної сутички українка проведе поєдинок з Юї Сусакі, чинною олімпійською чемпіонкою. Сутичка відбудеться сьогодні, приблизно о 21:50 за київським часом, та визначить бронзову призерку цієї дисципліни серед жінок.

Нагадаємо, Лівач в 1/8 фіналу здолала представницю Узбекистану Актенге Кевнімжаєву (10:0). Оксана є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2018 та чемпіонкою Європи 2019 року.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.